Doğu Anadolu'daki 7 ilde "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 'tam kapanma'nın son gününde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin son gününde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin son gününde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Erzurum'da, kapanmanın son gününde sokak ve caddeler sakinliğini korudu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı ve Erzurum Kalesi Kent Meydanı, Tebrizkapı, Hastaneler ve birçok caddede hareketlilik en düşük seviyede yaşandı.

Vatandaşlar, evlerine yakın bölgelerdeki bakkal, kasap ve balıkçılardan alışveriş yaptı.

Uygulama noktalarında denetimlerine devam eden polis ve jandarma ekipleri, sürücüler ile dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Tam kapanma süreci yarın saat 05: 00'te sona erecek.

Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de de cadde ve sokaklarda kısıtlamalara büyük oranda uyuldu.

Polis ve jandarma belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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