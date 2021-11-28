Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık eksi 8 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da yağışlı, Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve karlı olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Tunceli'de 7, Erzincan ve Iğdır'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 8, Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 12, Tunceli'de 10, Iğdır'da 9, Ağrı'da 8, Erzurum'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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