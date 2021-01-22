"Doğu Akdeniz'de Tansiyon Düşsün İstiyoruz"
22.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle yaz aylarından bu yana tırmanan AB-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için olumlu mesajlar verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle yaz aylarından bu yana tırmanan AB-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için olumlu mesajlar verdi
Kaynak: DailyMotion.com