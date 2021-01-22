"Doğu Akdeniz'de Tansiyon Düşsün İstiyoruz"
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"Doğu Akdeniz'de Tansiyon Düşsün İstiyoruz"

22.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle yaz aylarından bu yana tırmanan AB-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için olumlu mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle yaz aylarından bu yana tırmanan AB-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için olumlu mesajlar verdi

'Doğu Akdeniz'de Tansiyon Düşsün İstiyoruz'

Kaynak: DailyMotion.com

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