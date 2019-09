Diyarbakır'da vatandaşlar sağlık için yürüdü

22.09.2019 16:22

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da Herkes İçin Spor Federasyonu organizasyonu ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.



Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'tan başlayıp, Anıt Park'ta son bulan etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu yöneticileri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bugün Diyarbakır'da gençlerle, öğrencilerle ve her yaştan genç kalanlarla birlikte tüm Türkiye'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılan ortak bir yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Coşkulu bir katılımla, çok keyifli bir parkurda yürüyüşü tamamladıklarını belirten Vali Güzeloğlu, "Öncelikle amacımız sporun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğu, her yaşta ama her yaştan sporun, hareketin özellikle yürüyüş ve bisikletin insan için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu bir kez daha paylaşmak. Sağlıklı bir yaşam için hareketin temel şart olduğunu bugünkü yaşam koşullarında hareketsizliğin en büyük risk olduğunu vurgulamak. Özellikle genç ve çocuk yaştan başlayarak sporun hayatın bir anlamı ve hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak yerleştirmek ve benimsetmek. Bu hafta kapsamında yaptığımız bu yürüyüş ortak bir duyarlılığı ve sorumluluğu böylelikle Diyarbakır'da her yaşa ve her kişiye paylaşmak. Bu noktada inanıyorum ki bu çalışmalarımız sağlığın temel koşulu olan her yaşta hareket ve egzersizin gereğini yerleştiren bir bilince katkı sağlayacaktır" dedi.



"Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kurarak 100 bin genci sporla buluşturacağız"



Hem valilik, hem de Büyükşehir Belediyesi olarak spor ve altyapılarını geliştirmek, güçlendirmek her yaşta her sporu yapmak isteyenin beklentisine dönük fiziksel spor altyapısını Diyarbakır'ın her köşesinde güçlendirmek istediklerini kaydeden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun için özellikle yürüyüş parkurları, Diyarbakır'da hayat geçirdiğimiz bisiklet yolları, kapalı spor salonları, açık alanda spor etkinliklerini yapacak spor alanları, sokak basketbolu dahi her düzeyde sporun yapılabilirliğini artıracak bir seferberlik başlattık. Diyarbakır'daki okul spor kulüpleri sayısında bugün Türkiye'de ve sporcu sayısında ilk 3'teyiz. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kurarak bütün olimpik branşlarda yaklaşık 100 bin gencimizi sporla buluşturacağız. Spor kulüplerimizde onlara bugünün gençleri, yarının şampiyonları olarak altyapıları sunarak sporla buluşmalarına katkı sağlayacağız. Diyarbakır'da genç öğrenci nüfusumuzun yoğunlaştığı Türkiye'de çok önemli bir merkezi ve gücüyüz. Bunu sporla buluşturarak inşallah Diyarbakır'ımızın gelecekte sportif başarılarla taçlandıracağız."



Yürüyüş çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - DİYARBAKIR

