Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile Biraraya Geldi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile Biraraya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile Biraraya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile 8 Eylül 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile 8 Eylül 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.

Toplantıda, Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. Yıldönümü için düzenlenecek ortak faaliyetler ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile Biraraya Geldi - Haberler
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