DHA YURT BÜLTENİ - 28
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 28

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı ADANA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi bacaklarından yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 28
20.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:14

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

 

ADANA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi bacaklarından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, iş yeri sahibi S.Y. ile evine gitmek için sokaktan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise tabancayla birlikte olay yerinden kaçarak, ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı sokağa gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Y.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda yaralanan kadın ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Sokakta çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan olduğunu tespit etti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Boş kovanlardan görüntü-Olay yerinden genel görüntüler-Polis ekiplerinden görüntüler-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Özel harekat polislerinden görüntü

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

==========================

Otomobilin çarptığı kadın öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz (55), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz'a, Kadir G. (21) yönetimindeki 46 FB 996 plakalı otomobil, çarptı. Cambaz, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredileirn ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cambaz, ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cambaz, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alınarak, merkeze götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yeri-Kadına çarpan otomobil-Otomobilden detay-Polisin inceleme yapması-Görgü tanığı ile röp.-Kadının ayakkabısı

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

========================

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı  !!!!!!!!!!

SİVAS'ta çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan Ferhat Şahin hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Olay saat 21.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanında meydana geldi. İddiaya göre Ç.Ö. aralarında husumet bulunan Uğur A. ve Ferhat Şahin ile mesire alanında gezerken karşılaştı. Kavga etmeye başlayan gruptan Ç.Ö. yanında bulunan tabancayı çıkararak Ferhat Şahin ile Uğur A.'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferhat Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Uğur A. ise bacaklarından yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Uğur A., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ferhat Ş. ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli Ç.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Haber
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Haber
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu
Magazin Sinan Özen Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 00:15:03. #1.15#
title