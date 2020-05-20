DHA YURT BÜLTENİ - 28 Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı ADANA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi bacaklarından yaralandı.

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi bacaklarından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, iş yeri sahibi S.Y. ile evine gitmek için sokaktan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise tabancayla birlikte olay yerinden kaçarak, ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı sokağa gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Y.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda yaralanan kadın ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Sokakta çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan olduğunu tespit etti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Boş kovanlardan görüntü-Olay yerinden genel görüntüler-Polis ekiplerinden görüntüler-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Özel harekat polislerinden görüntü

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Otomobilin çarptığı kadın öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz (55), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz'a, Kadir G. (21) yönetimindeki 46 FB 996 plakalı otomobil, çarptı. Cambaz, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredileirn ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cambaz, ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cambaz, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alınarak, merkeze götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yeri-Kadına çarpan otomobil-Otomobilden detay-Polisin inceleme yapması-Görgü tanığı ile röp.-Kadının ayakkabısı

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı !!!!!!!!!!

SİVAS'ta çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan Ferhat Şahin hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Olay saat 21.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanında meydana geldi. İddiaya göre Ç.Ö. aralarında husumet bulunan Uğur A. ve Ferhat Şahin ile mesire alanında gezerken karşılaştı. Kavga etmeye başlayan gruptan Ç.Ö. yanında bulunan tabancayı çıkararak Ferhat Şahin ile Uğur A.'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferhat Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Uğur A. ise bacaklarından yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Uğur A., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ferhat Ş. ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli Ç.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA