Dha Yurt Bülteni - 20

MENFEZDE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca menfezde tuzaklanan ve uzaktan radyo frekansı sistemiyle komuta edilebilen 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaköy'ün Gökçen - Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda yapılan arama ve tarama faliyetleri sırasında menfezde, patlayıcıyı düzeneğini fark etti. Yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alınan bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi, tuzağı kontrollü şekilde imha etti. Karayolunda ve menfezde hasar meydana gelen olayla ilgili yapılan incelemede, 60 litrelik bidonda 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Diyarbakır Valiliği'nden de yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 Kasım 2018 Salı günü Kocaköy ilçesi Gökçen - Gözebaşı Mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında menfez içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi sevk edilerek patlayıcılar yerinde imha edilmiş, imha işlemi sonrasında yol ve menfez tamamen tahrip olmuştur. Vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde; 60 litrelik jelikan bidon içerisine, yaklaşık 70 kilo ağırlığında Amonyum Nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulgular Kriminal Laboratuara gönderilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(cep telefonu görüntüsü)

-imha ve patlama anı

Haber: KOCAKÖY(Diyarbakır),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN BOĞAZINA 50 KURUŞ TAKILDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki bebeğin boğazına 50 kuruş metal para sıkıştı.

İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Habir (23) ve İbrahim Osman (20) çiftinin çocuğu 1 yaşındaki Muhammed Osman, odada yere düşürülen 50 kuruş metal parayı eline alıp ağzına attı. Bebeğin yutmaya çalıştığı metal para boğazına sıkıştı. Parayı yuttuğunu gören aile, bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.Yapılan tetkikler de yemek borusunda paranın bulunduğu tespit edilen ve bebeğin sevk edilmesine karar verildi. Bebek, özel ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk bölümüne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bebeğin sevk görüntüsü

-Film fotoğrafı

-Ailenin görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FOÇA'DA PATLAMA SESİ KORKUTTU

İzmir'in Foça İlçesi'nde 13 Kasım 2018 Salı günü akşam saatlerinde duyulan patlama sesleri korku yarattı. İtfaiyenin kısa sürede geldiği olay yerinde, yıkıntı halindeki tarihi taş binanın ahşap kalıntıları ve binanın bitişiğindeki ağacın yandığı görüldü.

Olay Foça İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde tarihi Beşkapılar Kalesinin arkasında ki bölgede meydana geldi. Patlama sesini duyan ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubuna bağlı bir ekip yangına müdahale etti. Yıkıntı haldeki binadan düşen ahşap parçalar ile tutuşan ağaç yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü. Yapılan ilk incelemeye göre; ağaç dibinde içki içmek için oturan kişi veya kişilerin ısınmak için ateş yaktıkları, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ağaca ve çevreye sıçraması üzerine kaçtıkları, bırakılan ağzı kapalı şişelerinde ısınmanın ardından patladığı sanılıyor. Olayla ilgili olarak Foça Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden genel ve detay görüntü

Söndürme çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA,(İzmir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ORMANDA KESTİĞİ AĞAÇ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Mehmet Toy (70), ormanlık alanda kesim yaparken kestiği ağacın kafasına çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Domaniç İlçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Mustafa Balı (55) ile birlikte motorlu testereyle ağaç kesen Mehmet Toy, devrilen bir ağacın kafasına çarpması sonucunda ağır yaralandı. Mustafa Balı'nın cep telefonundan arayarak durumu 112 Acil Servise bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Mehmet Toy kurtarılamadı. Toy'un cenazesi Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Toy ile Mustafa Balı'nın Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin almadan ağaç kestikleri öne sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın olay yerine gitmesi,

-Yerdeki ceset ve sağlık ekibi

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ(Kütahya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAMYONUN KASASINDA BAĞLI OLAN KÖPEK ASILI KALDI

İZMİT'te, bir kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Yerde sürüklenen köpeği gören diğer sürücülerin korna çalarak uyardığı kamyon sürücüsü aracı durdurup, asılı kalan köpeği tekrar kamyonun kasasına aldı.

Olay, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı D-130 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. 34 NS 7349 plakalı kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Kamyonun kasasından sarkan kangal cinsi köpeğin yerde sürüklendiğini gören sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı. Kamyon sürücüsü korna çalan sürücülerin uyarıları üzerine aracı yol kenarında durdurdu. Boğulmak üzere olan köpeği yeniden kamyonun kasasına alarak yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kamyonun kasasında iple asılı kalan köpekten görüntü

Arkada bulunan bir otomobilden sürücünün ve kamyonun sürücüsünün araçtan inmesi

Asılı kalan köpeğe bakmaları

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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