DHA YURT BÜLTENİ - 15 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Son 4 yılda ölümlü kazalar yüzde 27 azaldıİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, son 4 yılda ölümlü kazaların yüzde 27 azaldığını ifade ederek, "2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Son 4 yılda ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, son 4 yılda ölümlü kazaların yüzde 27 azaldığını ifade ederek, "2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı. Bu da aldığımız tedbirlerin sonucunu ortaya koyuyor ama bu yeterli mi? Değil. Tabi ki bunu arttırarak devam ettireceğiz. Hedefimiz sıfır kazanın yaşandığı günleri görmek. Bunu vatandaşlarımızla birlikte yapacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin (3)CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in vefat eden eşinin cenaze töreni için Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Burada Selçuk Mahallesi'ndeki cenaze evine gelen Bakan Soylu'ya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, emniyet genel müdürlüğü daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri eşlik etti. Daha sonra Bakan Soylu, cenaze törenine katıldı. Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in vefat eden eşi Neriman Gürsel, cenaze namazının ardından İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA