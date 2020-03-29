DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 SULTANGAZİ'DE TRAMVAYDA YANGIN PANİĞİ* Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı.

SULTANGAZİ'DE TRAMVAYDA YANGIN PANİĞİ

* Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Sultangazi'de Topkapı-Mescid- i Selam Tramvay Hattında çalışan bir tramvayda saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçinde az sayıda yolcu ile Topkapı istikametine seyir halinde olan tramvayın bir vagonundan Sultançiftliği Durağı'na geldiği sırada dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Görevliler tarafından tramvayda bulunan az sayıdaki yolcu tahliye edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği vagondaki yangına köpük ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre tramvayda inceleme yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------İtfaiye ekiplerinden detaylar -Çalışmalardan detaylar-Tramvaydan detaylar-Genel ve detaylar

29.03.2020 - 01.29 Haber Kodu : 200329003

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2- TUZLA'DA YOLCU OTOBÜSÜ KORONAVİRÜS DENETİMİNE TAKILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Can EROK/ İstanbul DHAİçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor. Denetim yapılan noktalardan birisi de D-100 Karayolu Tuzla mevkiiydi. Ankara istikametine ilerleyen bir otobüs trafik polisleri tarafından durdurularak denetim gerçekleştirildi.

Denetime takılan içinde 48 yolcu ile Adana'ya gitmekte olan 34 PV 993 plakalı otobüs, Tuzla Polis Merkezi'ne götürüldü. Otobüs şoförüne cezai işlem uygulanıp otobüs ise bağlanırken yolcular kendi imkanlarıyla polis merkezinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü------------Trafik polisi otobüse doğru gelmesi-Trafik polisi otobüs şoförü ile konuşması-Otobüs ve yolcularından detaylar -Tuzla Polis Merkezine getirilen otobüs -Yolcuların polis merkezine tek tek alınması-Genel ve detaylar

28.03.2020 - 23.16 Haber Kodu : 200328284

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3- ESENLER'DE ÇEKİCİ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici kamyonet önünde seyreden otobüse ardından da metro hattı ve karayolunu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza dün saat 20.00 sıralarında Esenler Otogar yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 MU 0186 plakalı çekici kamyonet otogar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 34 UH 3489 plakalı İstanbul A. Ş.'ye bağlı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, metro hattı ve karayolunu ayıran bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarken yanında bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonetin kapısını keserek içeride sıkışan kişiyi kurtardı. Sedyeye alınan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle otogar istikametinde trafik tamamen durdu. Kaza yapan kamyonetin çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kazada sıkışan kişinin kurtarılma anları-Kazaya karışan otobüs-Kazaya karışan çekici kamyonet-Kaza nedeniyle duran trafik-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Kamyonetin çarptığı metro istinat duvarı-Genel ve detay görüntüler

28.03.2020 - 22.24 Haber Kodu : 200328279

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4- İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA OTOBÜS VE ARAÇLARA DENETİM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.Koronavirüs önlemleri kapsamında, dün saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ekipler bir otobüsü durdurdu. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı.

Görüntü Dökümü: ---------------(TUZLA TEM OTOYOLU)-Ekiplerden görüntü-Yola koyulan dubalar-Bir otobüsün çevrilmesi-Otobüsün kontrol edilmesi-Denetim noktalarındaki ekiplerden görüntü

28.03.2020 - 18.56 Haber Kodu : 20032823928.03.2020 - 22.27 Haber Kodu : 200328280

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5- VALİLİKTEN ÇOCUKLARIN MARKET VE PAZARLARA ALINMAMASI KARARI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" dedi.

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6- VALİ YERLİKAYA: HAVAYOLU İLE YURTİÇİ UÇUŞLARDA "SEYAHAT İZİN BELGESİ" İSTENECEKTİR

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sabah 06.00'dan itibaren yurtiçi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini ve izin belgesi olmayan yolcuların taşınmayacağını açıkladı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06: 00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Seyahat İzin Kurulu'ndan izin belgesi alarak havayolu ile seyahat edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

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7- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu. Sabiha Gökçen'den son uçak dün saat 20.05'te Kayseri'ye gitmek üzere havalandı.Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için yeni önlemler alındı. Yurt dışı uçuşlar tamamıyla iptal edilirken yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getirilmişti. Alınan kararlar sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı geçici bir süre uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'den son uçuş Anadolu Jet'in TK 7296 sefer sayılı uçuşuyla Kayseri'ye oldu.

Görüntü Dökümü: ---------Sabiha Gökçen Havalimanından detay-Kontuarlardan detay-Güvenlik noktalarından detay-İç hatlar yolcu girişinden detay-Muhabir Anonsu

28.03.2020 - 20.53 Haber Kodu : 200328270

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8- İSTANBUL'DA JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı "il ve ilçelerde hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak yasaklanacak, il ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek" şeklindeki genelgesi kapsamında sorumluluk bölgelerindeki mesire-piknik alanları ile sahil bantlarında denetimlerini sıkılaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin piknik yapmaya müsait iç bölgelerin denetiminde de drone kullandığı görüldü. Ekipler ayrıca vatandaşlara sosyal izolasyonun önemi hatırlatarak bu konuda uyarılarda bulundu.

Görüntü dökümü: -------------Jandarma ekipleri-Dron görüntüsü-Ekiplerin çalışması-Detaylar

28.03.2020 - 20.48 Haber Kodu : 200328269

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9- SİLİVRİ'DEKİ ARAÇ DENETİMLERİNDE ATEŞİ ÇIKAN KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Buğra BENLİOĞLU/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı. Silivri'deki kontrollerde ateşi yüksek çıkan minibüsteki yolcu hastaneye götürüldü.Koronavirüs önlemleri kapsamında, dün saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Denetimlerin yapıldı noktalardan biri Silivri oldu. Ekipler şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşıyan otobüs ve minibüslerde kontrol yaptı. Durdurulan araçlardaki yolcuların ateşleri de ölçüldü. Buradaki denetimlerde ilçe içinde çalışan hatlı minibüsteki yolcuların da ateşleri ölçüldü. Yapılan ölçümlerde 37 yaşındaki Turgut Ç.'nin ateşi yüksek çıktı. Ekipler denetim noktasına sağlık ekiplerini çağırdı. Özel kıyafet giyen sağlık çalışanları Turgut Ç.'yi ambulansa aldı. Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü: -------------------Ekiplerin araçları durdurması-Minibüstekilerin ateşinin ölçülmesi-Ateşi yüksek çıkan kişi-Ambulansın gelmesi-Yüksek ateşli kişinin ambulansla konulması-Genel ve detaylar

28.03.2020 - 20.04 Haber Kodu : 200328265

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10- ERDOĞAN'DAN KARANTİNA ALTINDAYKEN DOĞUM YAPAN KADINA TEBRİK TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de karantina altındayken, sevk edildiği hastanede kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik edip, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü: ---------------Görüşmeden fotoğraf

28.03.2020 - 19.45 Haber Kodu : 200328263

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11- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ

İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı

Görüntü Dökümü: ---------------Görüşmeden görüntüler

28.03.2020 - 18.52 Haber Kodu : 200328237

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12- FATİH'TE PARKTA TOPLU ŞEKİLDE ALKOL ALAN KİŞİLERE CEZA KESİLDİ

İSTANBUL FATİH'te yapılan tüm uyarılara rağmen parkta toplanıp, sosyal mesafeyi hiçe sayarak alkol alan kişilere ceza kesildi.Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm çağrılara rağmen Fatih Kemal Paşa Mahallesi Şirvanizade Sokakta bulunan Numune Parkta toplanan bir grup alkol aldı. Sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan 15 kişiye Fatih Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından ceza kesildi

Görüntü Dökümü: ---------------Alkol alan kişiler

28.03.2020 - 18.59 Haber Kodu : 200328241

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13- OTOGARDA SON BİLET FIRSATÇILIĞI

"Normal bilet 150-200 lira 260 lira yaptılar, şimdi de 400 lira diyorlar"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son biletlerin iki katını bulan fiyatla satıldığı iddia edildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası otobüs seferlerinin dün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son dakika yoğunluğu yaşandı. Bazı otobüs firmalarının ise fırsatçılık yaptığı iddia edildi. Seyahat kısıtlaması sebebiyle başka şehirlere gidecek olan vatandaşlar Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Fazla ücretin alındığını ve söylenen saatte seferin yapılmadığını iddia eden bir kişi, "Saat 15.00'te otobüs var dediler. Saat 17.00 oldu hala bekliyoruz. 400 lira verirsen gidersiniz diyorlar. Normal bilet 150-200 lira 260 lira yaptılar, şimdi de 400 lira diyorlar" dedi. Satılan biletler ise el yazısı ile küçük bir kağıt şeklinde yolculara verildi. Kağıtlarda ad soyad, koltuk numarası ve bilet ücreti yer aldı.

Görüntü Dökümü------------Bekleyen vatandaşlar-Vatandaş röportajı-Bilet kağıdı-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay

28.03.2020 - 18.58 Haber Kodu : 200328240

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14- ÜSKÜDAR'DA TEZGAHINA EL KONULAN SİMİTÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

-İntihar girişimini izlemek isteyen onlarca kişi sokağı doldurdu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar 'da zabıta ekipleri tarafından tezgahına el konulan simitçi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Simitçi, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu aşağıya indi.Olay dün saat 15.00 sıralarında Halk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri simitçilik yapan İbrahim K .'nın tezgahına el koydu. Simit tezgahının elinden alınması üzerine 5 katlı binanın çatısına çıkan İbrahim K. intihar girişiminde bulundu. Durum polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı. Polisin 1 saat süren çalışmalarını sonucu çatıya çıkan kişi ikna edilerek aşağıya indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevrede toplanan kalabalık dikkat çekti.

Görüntü Dökümü: --------------------Çatıya çıkan kişinin görüntüsü-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü-Polisin ikna çalışmaları-Çevredeki vatandaşların izlemesi-Aşağıya indirilmesi-Vatandaş röp-Genel ve detay görüntüler

28.03.2020 - 17.32 Haber Kodu : 200328223

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15- ALİBEYKÖY CEP OTOGARI BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.Görüntü Dökümü: -------------------------Alibeyköy Cep Otogarı boş görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

28.03.2020 - 18.13 Haber Kodu : 200328233

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16- (havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SEFERLER SONA ERDİ

- Saat 17.00'den sonra otogardan otobüslerin çıkışına izin verilmedi. İçince yolcu bulunan otobüsler tekrar otogara yönlendirildi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ- Ali AKSOYER - Yılmaz OKUR-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri dün saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogar sessizliğe büründü.Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu.Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son dakika yoğunluğu yaşandı. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogarda sessizlik hakim oldu. Zabıta ekipleri tarafından "Saat 17.00 itibarıyla otogar çıkışı kapatılacaktır. Lütfen acele edin" anonsları yapıldı.Çıkışta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saat 17.00'den sonra otogardan çıkmak isteyen sürücülere izin vermedi. İçince yolcu bulunan otobüsler tekrar otogara yönlendirildi.

Görüntü Dökümü: -----------Otogardan boş görüntü-Peronlardan detaylar-Çıkışına izin verilmeyen otobüsler-Polis güvenlik önlemleri-Havadan görüntülerle

28.03.2020 - 17.01 Haber Kodu : 20032821428.03.2020 - 17.59 Haber Kodu : 200328231

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17- THY'DEN BİLET SATIŞI AÇIKLAMASI

İbrahim YILDIZ, İstanbul Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışı uçuşlarını iptal eden iç hatta ise 14 noktaya uçacak olan Türk Hava Yolları (THY), gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini açıkladı.Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, Yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir" dedi.

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18- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: PAZAR GÜNÜNE SEFER PLANLANMAMIŞTIR

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran iç hatlarda ise 14 noktaya uçma kararı alan Türk Hava Yolları, istisnai seferler hariç yarın iç hat seferi planlamadıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sevgili yolcularımız Pazar günü iç hatlarda (istisnai seferler hariç) sefer planlanmamıştır. Lütfen Web sitemizden ve çağrı merkezimizden sefer olup olmadığını kontrol ediniz" dedi.

THY VE İGA'DAN YETKİLİLER OLACAK İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aldığı karar doğrultusunda havayolu ve yurt dışı uçuşlarında seyahat izin belgesi isteneceğinin ve İstanbul Havalimanı'nda seyahat belgesi düzenleneceği açıklanmıştı. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA ve THY yetkililerin de yar alacağı bir başvuru merkezi oluşturulacak.

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19- (havadan görüntülerle) PİKNİKÇİLER GÖL KENARINA AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı. Mesire alanına giremeyen piknikçiler de göl kenarına akın etti.Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul'un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı. Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti. Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Piknik yapanlar drone görüntüsü-Araçlarla gelenlerin görüntüsü

28.03.2020 - 17.48 Haber Kodu : 200328228

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20- HAREM OTOGAR İŞLETMESİ FAALİYETLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

İstanbul DHA

Harem Otogar İşletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirler arası seyahat kısıtlaması" kararının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Harem Otogar İşletmesi'nin faaliyetlerini durdurma kararını Üsküdar Kaymakamı Sefa Murat Demiryürek Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Demiryürek, "İlçemiz hudutlarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane ile faaliyet gösteren Harem Otogar İşletmesi, esnafın ortak kararıyla, seyahat sınırlaması sonrası düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur." ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediyesine bağlı Harem Otogarı'nda 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunuyor.

Kaynak: DHA