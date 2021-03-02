Deva Parti'li Yeneroğlu kontrollü normalleşmeyi uygun bulduklarını söyledi
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Deva Parti'li Yeneroğlu kontrollü normalleşmeyi uygun bulduklarını söyledi

02.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:41
Deva Parti'li Yeneroğlu kontrollü normalleşmeyi uygun bulduklarını söyledi

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, kontrollü normalleşme uygulamalarını uygun bulduklarını belirtti.

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, kontrollü normalleşme uygulamalarını uygun bulduklarını belirtti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Anayasa, kanunlar ve temel hakların ihlal edildiğini savunarak, demokrasi ve insan hakları alanında atılacak her samimi adımı olumlu karşılayacaklarını kaydetti.

Ülkede hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, insan hakları ve kurallı piyasa ekonomisi konusunda reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Temel hakların kullanılması, bir kişinin isteğine bırakılamayacak kadar değerlidir. Hukuk düzeninden çıkmış olan ülkemizi yeniden hukukun rayına oturtmadıkça insan hakları mücadelesi asla sonuç vermez." dedi.

Yeneroğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün açıklanan kontrollü normalleşme sürecine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, salgın sürecinin geçmişten bu yana yanlış yönetildiğini ve birçok esnafın dükkanını açacak gücünün bulunmadığını ileri sürdü.

Süreç içerisinde esnafa, beklenen desteğin verilmediğini iddia eden Yeneroğlu, "Batı ülkelerine baktığımızda pandemi sürecinde ciddi desteklerin verildiğini görmekteyiz. Türkiye'de bunların hiçbirini görmedik. Normalleşme uygulamalarını bu manada uygun buluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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