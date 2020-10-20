Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan ve günümüzde sürekli yeni cepheleri açılan büyük mücadelenin her safhasının mesajlarını, nesilden nesile aktararak, maziden atiye kurduğumuz köprüyü sürekli güçlendireceğiz. Bu süreçte en büyük güç ve en büyük güç kaynağımız milletimizin birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bize verdiği destektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne tarihte ne kendi siyasi hayatında, beşeri düzeyde, milletin gücünün üstünde bir güç, milletin iradesinin üstünde bir irade tanımadığını, görmediğini ve bilmediğini belirterek, "İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine bu güzel tablo sayesinde ulaştıracak, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Rabbim, bu kutlu yolda emeği, katkısı, desteği duası olan herkesten razı olsun." dedi.

Terör örgütlerinin küresel düzeyde etkinliği artan saldırıları ve tüm hızıyla süren koronavirüs salgınının, tüm dünyada bir panik haline yol açtığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zahirde çok güçlü gözüken nice devletin terör ve salgın tehdidi karşısında kökünden sarsıldığını gördük. Daha düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek, efelik taslayan devletler, bugün artık giderek derinleşen sosyo-ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Demokrasi, özgürlükler, hak ve adalet adına diğer ülkeleri yerden yere vuranlar, her geçen gün kendi içlerine kapanarak, hızla ırkçılık ve ayrımcılık bataklığına saplanıyor. Küresel ve bölgesel tüm dengeler, yerlerini yenilere bırakmak üzere hızla yıkılıyor.

Türkiye, yeni küresel ve bölgesel arayışlarının, güçlü siyasi ve ekonomik yapısı ile yükselen yıldızı konumundadır. Ülkemizin yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Askeri olarak sahada etkinlik gösterdiğimiz alan genişledikçe, önümüze çıkan fırsatların tehditlerden çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça, bölgemizde, birlikte tüm dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo elbette birilerini rahatsız ediyor, karşılarında geçmişte iki çift lafla veya birkaç küçük hamleyle sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe de öfkeleri artıyor. Kimileri, bu öfkeyi içlerinde tutup, siyasi manevralarla üzerimize gelirken, kimileri de kendilerini, kinlerini ve nefretlerini açıkça sergilemekten alıkoyamıyor."

"Darbe ve vesayet heveslilerinin çirkin yüzleriyle ve aşağılık üslupları ile karşılaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıdan yapabildikleri her şeyi zaten yapıyorlar, bunun yanında içeride de kendilerine destek olacak kişileri devşirmeye, yapılar kurmaya çalışıyorlar. Üstelik bunu açıkça söylüyorlar. Yıllarca Türkiye'deki yönetimleri, demokrasiyi yeterince uygulamamakla itham edenler, şimdi demokrasi dışı yollarla ülkemizde yönetim değiştirme hesabı içine girmiştir." dedi.

Türkiye'de darbeler ve vesayet döneminin kapandığını söylediklerini, birilerinin buna karşı "eski Türkiye'nin" hastalıklarını hatırlatan, imalı hezeyanlarla cevap verdiğini belirten Erdoğan, "Biz, milli iradenin üstünlüğüne, demokrasiye, hukuka vurgu yaptıkça, darbe ve vesayet heveslilerinin çirkin yüzleriyle ve aşağılık üslupları ile karşılaşıyoruz. Bunların hepsini de eski alışkanlıkları ile yapılan son çırpınışlar olarak değerlendiriyoruz. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayanların son ümidinin, dışarıdan gelen destek vaatleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bunlara kötü bir haberimiz var. Eskilerin, 'Kendisi muhtac-ı himmet bir dede, nerde kaldı gayrıya himmet ede' dedikleri şekilde destek bekledikleri yerler, artık kendi canlarının derdine düşmüş durumdadır, bunu böyle bilsinler. Oralardan belki umdukları sözleri duymaya devam edebilirler ama bekledikleri somut desteği asla bulamazlar. Kendilerine tavsiyemiz, eski devir alışkanlıklarını bir kenara bırakıp bizim yaptığımız gibi gözlerini ve gönüllerini sadece milletimize çevirmeleridir.

Halkımızın, 2023 seçimlerinde bu değerlendirmeyi en güzel şekilde yapacağına ve herkesi hak ettiği yere yerleştireceğine inanıyorum. Hükümet olarak, bir yandan sağlıktan eğitime, güvenlikten dış politikaya kadar her alanda hizmet ederken, diğer yandan da 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrasının vizyonunu oluşturuyoruz. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda, birilerinin nasıl bizi müstehzi bir ifade ile süzdüğünü hatırlıyoruz. Bizim sadece seçim kampanyasında kullanılıp sonra bir kenara bırakılacak bir slogan icat ettiğimizi sanıyorlardı. Halbuki biz, Cumhuriyet tarihindeki en iddialı demokrasi ve kalkınma programı ile kamuoyunun karşısına çıkıyorduk.

Milletimiz de bizi anladı ve 'durmak yok, yola devam' diyerek önümüzü açtı. İşte şimdi 2023'e şurada üç yıl kaldı. Türkiye, bunca zamandır nice badireleri, 2023 hedeflerinin rehberliğinde ve aydınlığında aştı. Gezi olaylarından 17/25 Aralık kumpaslarına, terör saldırılarından sınırlarımızın tacizine, siyasi ve ekonomik nice sinsi tuzaklara kadar pek çok sınamayı, bu çıpa sayesinde savrulmadan, başarıyla verdik. Attığımız her adımın bir sonrasını hep bildiğimiz ve gördüğümüz için hiçbir zaman yönümüzü şaşırmadık."

"Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız"

Sağlıktan savunma sanayine kadar pek çok alanda son dönemde hızlandırdıkları projeler, verdikleri emekler, elde ettikleri neticeler sayesinde, bugün güvenle ve huzurla yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Karşımıza çıkanlar, adeta rüzgar gülü gibi her gün başka şeyler söyleyip, başka istikametlere yelken açarken biz, menzilimizi satmadık. Rotamızı bozmaya çalışanların önüne başka meşgaleler koyarak asıl yolumuzu hep açık tuttuk." dedi.

Günlük meselelerle uğraşırken, gençlere emanet edecekleri gelecek vizyonunu şekillendirmeyi de ihmal etmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, inşallah önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler, ülkeler ve milletler için böyle bir vizyonunun ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Küresel düzeyde yaşanan yeniden yapılanma sürecinde, Türkiye'nin hangi alanda tam olarak nereye yöneleceği kararını bu çalışmayla belirleyeceklerini bildiren Erdoğan, "Şimdi birilerinin çıkıp, birkaç rakam sıralayarak, 'Siz daha 2023 hedeflerine ulaşamadınız, hangi 2053'ten bahsediyorsunuz?' diyeceğini biliyoruz. Çünkü biz, bu zihniyeti ciğerlerine kadar tanıyoruz. Bunlardan, istikamet doğru olduktan sonra diğer hususların er veya geç gerçekleşeceği gerçeğini görmelerini, kabullenmelerini ve ikrar etmelerini beklemiyoruz ama hakikat budur, bunu bilmeleri lazım." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz