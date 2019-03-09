Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programlarının ardından uçakla Ankara'ya hareket etti.

Partisinin Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis semti İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'nda gençlere hitap etti. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına geçerek uçakla Ankara'ya hareket etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA