Covid aşısı: BioNTech-Pfizer aşısı buzdolabında 1 ay saklanabilecek
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BBC

Covid aşısı: BioNTech-Pfizer aşısı buzdolabında 1 ay saklanabilecek

Covid aşısı: BioNTech-Pfizer aşısı buzdolabında 1 ay saklanabilecek
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen Covid aşısının buzdolabında 1 aya kadar saklanabileceğini bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen Covid aşısının saklama koşullarında değişiklik yapılmasını önerdi.

Söz konusu aşı daha önce 5 güne kadar eksi 80 santigrad derece soğuklukta muhafaza edilirken, EMA'nın aldığı karar neticesinde artık normal buzdolabı sıcaklıklarında (2 ila 8 santigrad derece arasında) 1 aya kadar (31 gün) saklanabilecek.

Bu süre artırımının Avrupa Birliği (AB) genelinde aşı kampanyalarında lojistik ve planlamada olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

BioNTech-Pfizer aşısı AB'den onayını Aralık 2020'de almış ve yıl başı itibarıyla da uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak saklama koşulları BioNTech-Pfizer aşısının en büyük handikapı olarak gösteriliyordu.

Şubat ayında da, Amerika Birleşik Devletleri Pfizer aşısının, eksi 80 santigrad derece muhafaza edilmesi yerine eksi 15 ila eksi 25 santigrad derece soğulukta depolanması ve taşınmasını onaylamıştı.

Mayıs ayı başında ise Kanada, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar için Pfizer aşısının kullanımına izin vererek, bu yaş grubu için bunu yapan ilk ülke olmuştu.

BBC
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