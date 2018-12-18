CHP İzmir İl Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu ile Kritik Görüşme

İzmir'de gözler CHP'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarına ve İYİ Parti ile yapılacak ittifaka odaklanmışken, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak ve adaylar konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlanan partilerin ittifak ve aday belirleme süreçleri devam ediyor. İzmir'de adayları ve İYİ Parti ile kurulan ittifakın şartları en çok merak edilen parti konumunda bulunan CHP'de önemli bir zirve gerçekleşti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir'in değerlendirildiği bir zirvede bir araya geldi.

"İttifakta İzmir'e danışılsın"

İkilinin baş başa gerçekleştirdiği görüşmede Yücel'in Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti ile yapılacak ittifak konusunda görüşlerini aktardığı, ittifak konusunun İzmir örgütü tarafından önemsendiğini söylediği ancak İzmir'le ilgili bir karar alınmadan önce kendilerine danışılmasını talep ettiği öğrenildi.

Yücel'in ayrıca İzmir'deki ittifak konusunun il yönetim kurulunda etraflıca görüşüldüğünü, tüm yönetimin aynı fikirde olduğunu, önümüzdeki günlerde ilçe başkanları ve milletvekilleriyle de bir araya gelineceğini Kılıçdaroğlu'na aktardığı ve İYİ Parti'nin desteğinin önemli olduğunu ancak CHP olarak 30 ilçeyi kazanma iddialarının güçlü bir şekilde devam ettiğini söylediği de öğrenildi.

İkilinin görüşmesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı başvurusunda bulunan aday adaylarıyla ilgili bir değerlendirme yapıldığı da belirtiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA