CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması
30.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Beni tehdit edersin ya korkarım, Özgür Özel korkar ama CHP Grup Başkanvekili korkmaz kardeşim, korkmaz. Savaş meydanında kurulmuş partinin grup başkanvekili bunlardan korkmaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Beni tehdit edersin ya korkarım, Özgür Özel korkar ama CHP Grup Başkanvekili korkmaz kardeşim, korkmaz. Savaş meydanında kurulmuş partinin grup başkanvekili bunlardan korkmaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, korona virüse ilişkin ilk günlerde alınan tedbirlere devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Hep birlikte ciddiyetle tedbirleri sürdürmemiz gerekiyor. Bu kadar tehlikeli bir hastalığı sakın kimse hafife almasın. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var, ortada bir tartışma var. Türkiye'deki Covid vakalarının sayısı ve ölüm sayılarının gerçek rakamları yansıtıp yansıtmadığı. Sağlık Bakanı'nın kabul ettiği bir şey var, Türkiye'de bir kişinin Covid'den ölmesi, Covid'den öldüğünün kayda geçmesi için PCR testinin pozitif çıkması lazım. Test yapmadan ölenler, test yapıldığı halde sonucu gelmeden ölenlerin ve yüzde 70 doğruluk veren PCR testinin yüzde 30 negatif doğru olmayan sonuç verdiği düşünüldüğünde çok sayıda Covid'den kaybettiğimiz vatandaşımızın bulaşıcı hastalık tanısıyla gömüldüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu:

"Buradan açık çağrıda bulunuyoruz. Bu Meclisin ilk işinin hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması, onlara 'şehit' unvanı verilmesi, yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması lazım. Bu konudaki kanun teklifimizi Meclise sunuyoruz. Tüm siyasi partileri kanun teklifine destek vermeye çağırıyoruz. Canları pahasına cephenin en önünde savaşan bu kahramanlarımızı yaşayanlarını alkışlıyoruz, hasta olanlara acil şifalar diliyoruz."

Özel, tehdit edildiğini öne sürerek, "İsmet Büyükataman beni tehdit edebilir, ben iki öğretmenin çocuğu, 10 yaşından sonra devlet parasız yatılı bursuyla büyümüş bir insanım. Beni tehdit edersin ya korkarım, Özgür Özel korkar ama CHP Grup Başkanvekili korkmaz kardeşim, korkmaz. Savaş meydanında kurulmuş partinin grup başkanvekili bunlardan korkmaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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