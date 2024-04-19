Esenler Belediyesi, 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Gazzeli çocukları İstanbul'da misafir ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14'üncüsü organize edilen festival önceki gün yapılan Boğaz turuyla başladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarından sonra Türkiye'ye gelen 10-14 yaş aralığındaki 22 çocuk, Boğaz'da ikramlar ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında 5 gün boyunca devam edecek etkinliklerde çocuklar, Türk öğrencilerle birlikte İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini keşfetme fırsatı bulacak.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek programda ise çocuklar, pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine göndererek tüm insanlığa barış çağrısında bulunacak.

"Ülkemin bir gün özgür olacağına inanıyorum"

Festivale katılan Gazzeli Maryam Abdelati, ailesiyle beraber zor bir şekilde ulaştıkları Refah'ta 10 gün kaldıktan sonra Türkiye'ye geldiklerini aktararak, "Savaş çok kötüydü. Evimizde mahsur kalmıştık. Her yer bombalanıyordu. Beyaz bayraklarımızı elimize alarak evimizden çıktık. Tam o sırada İsrail askerleri halamı şehit etti." ifadelerini kullandı.

Abdelati, okuluna devam edip doktor olmak ve savaşta yaralanan çocukları iyileştirmek istediğini kaydetti.

10 yaşındaki Kamaşeddin Ahmet Aldalou, çok kötü şeyler yaşadıklarını belirterek, "Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ülkeme gidip orada çalışmak istiyorum. Orada kalan ailem ve akrabalarımla görüşemiyorum. Telefon ve internet yeteri kadar çekmiyor. Ülkemin bir gün özgür olacağına inanıyorum. Her zaman umutluyum." açıklamasında bulundu.

Festivale İstanbul'dan katılan 11 yaşındaki Ecrin Nur Tuncel, Gazzeli çocukların Türkiye'de olmasından büyük mutluluk duyduğunu aktararak, Filistin'deki işgalin sona ermesi temennisinde bulundu.

Hafsa Kübra Tepe de "Gazzeli kardeşlerimiz hiçbir yere gitmesinler. Hep ülkemizde kalsınlar. Burada beraber yaşayalım. Gerekirse evlerimize alalım. Yeter ki o savaşın içine bir daha girmesinler. Empati yaptığımda bile benim canım acıyor." ifadelerini kullandı.