Çelik: "(Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir"
13.10.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir ama müzakere istemeyenler için sahada mücadele edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu