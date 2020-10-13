Çelik: "(Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir ama müzakere istemeyenler için sahada mücadele edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu