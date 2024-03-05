Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan'da Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Abdullahiyan, Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ile bölgedeki mevcut durum müzakere edildi.

Bayramov ve Abdullahiyan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetinin yeniden başlaması, bölgedeki ulaşım hat ve koridorlarının gelişimi gibi konuları da konuştu.

İranlı mevkidaşına Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış müzakereleri hususunda bilgi veren Bayramov, Ermenistan'ın bazı ülkelerce silahlandırılmasının barış sürecine tehdit oluşturduğunu kaydetti.