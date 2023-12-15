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Macaristan, Ukrayna'ya yardım paketini veto etti

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Macaristan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto etti. Macaristan'ın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karar verildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, müzakere kararının alınmasından saatler sonra Ukrayna'ya yardım paketini veto etti.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri Ukrayna'nın üyelik sürecini görüştü. Liderler, Macaristan'ın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi. Toplantıdaki oylamada çekimser kalan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, müzakere kararının alınmasından saatler sonra Ukrayna'ya 50 milyar euro yardım paketini veto etti.

Orban, Ukrayna'nın üye ülke olmadığı gerekçesiyle AB bütçesinden büyük miktarda para almasına karşı çıkarken, diğer AB liderleri ise Macaristan'ın vetoyu sürdürmesi halinde Kiev'e AB bütçesi dışından yardım sağlayacaklarına ilişkin güvence verdi.

Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılmasını "kötü bir karar" olarak nitelendiren Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece mesaisinin özeti: Ukrayna'ya ekstra para veto edildi" ifadesini kullandı. Orban, konunun gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından gelecek yıl Avrupa Konseyi'nde yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "26 ülkeyle aynı fikirdeyiz. Şu anda Macaristan tarafından kabul edilmedi. Ancak gelecek yıl kabul edileceğinden oldukça eminim" dedi.

Moldova'nın da üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karar veren AB liderleri, ayrıca Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesi, Bosna Hersek'in ise gerekli siyasi reformları gerçekleştirmesinin ardından üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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