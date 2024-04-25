Hamas, Amerika asıllı İsrailli rehinenin yaşadığını gösteren bir video yayımladı

Hamas, Gazze'de tutulan Amerika asıllı İsrailli bir rehinenin yaşadığını gösterdiği düşünülen bir video yayımladı.

Videonun yayımlanmasının ardından Hersh Goldberg-Polin adlı rehinenin ailesi, 23 yaşındaki oğullarını "güçlü olmaya" ve "hayatta kalmaya" çağırdı.

Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor, ancak Hersh Goldberg-Polin 200 gündür rehin tutulduğunu söylüyor.

Goldberg-Polin'in annesi ve babası, tarafların bir an önce rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmasını talep etti.

Çarşamba günü Hamas'ın Telegram hesabında yayınlanan videoda baskı altında konuşan Goldberg-Polin, tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ve İsrail hükümetinin rehinelerin kurtarılmasını müzakere etme girişimlerini eleştirdi.

Haftalardır süren müzakerelerden henüz bir anlaşma çıkmadı. Hamas Gazze'de tutulduğu düşünülen 133 rehineden 40'ının serbest bırakılması karşılığında altı haftalık bir ateşkes önerisini reddetti. Bu süreçte en az 30 rehinenin öldüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan İsrail, uyarılara rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırı planlarını sürdürüyor gibi görünüyor.

ABD dahil pek çok ülke, saldırının bölgede barınan 1,5 milyon kişi için felakete yol açabileceğini söylüyor.

Rehine Goldberg-Polin Supernova müzik festivalindeydi

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında Hersh Goldberg-Polin Supernova müzik festivaline katılmıştı.

Festivalde 360'dan fazla kişi öldürüldü.

Saldırı sırasında onlarca kişiyle birlikte bir sığınakta saklandı ancak silahlı kişiler dışarıda toplanarak el bombaları atmaya başladı.

Hayatta olduğuna dair son görüntü, Hamas tarafından çekilen ve 7 Ekim'de sol kolunun bir kısmı kopmuş halde bir kamyonete bindirildiğini gösteren bir videoydu.

Çarşamba günü yayımlanan videoda Goldberg-Polin, "vücudumun her yerinde ciddi yaralar var, yaşam savaşı veriyorum" diyor ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Goldberg-Polin ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini rehineleri "terk etmekle" suçluyor, "Senden bekleneni yap ve bizi derhal eve getir" diyor.

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Goldberg-Polin ailesinin yeni videonun yayınlanmasına izin verdiğini söyledi.

Forum, "Bu üzücü video, bu korkunç insani krizi çözmek ve sevdiklerimizin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçilmesi için acil bir çağrı niteliğindedir" dedi.

Hersh Goldberg-Polin'in anne ve babası da kendi video mesajlarını yayımladılar.

Jon Polin videoda, "Bugün Hersh'ün videosunu görmek bizi çok etkiledi" dedi ve şöyle devam etti:

"Onu hayatta gördüğümüz için rahatladık ama aynı zamanda onun ve diğer tüm rehinelerin ve bu bölgede acı çeken herkesin sağlığı ve refahı için endişeliyiz."

Jon Polin, "Bugüne kadar müzakere yürüten tüm tarafların liderlerine bir çağrıda bulunuyoruz. Buna Katar, Mısır, ABD, Hamas ve İsrail de dahil. Cesur olun, elinizi taşın altına koyun, bu anı yakalayın ve hepimizi sevdiklerimize kavuşturacak ve bu bölgedeki acıları sona erdirecek bir anlaşma yapın" dedi.

Rachel Polin daha sonra oğluna doğrudan seslenerek, "Hersh, 201 gün sonra ilk kez bugün sesini duyduk ve eğer bizi duyabiliyorsan, sana şunu söylüyoruz. Seni seviyoruz, güçlü kal, hayatta kal" dedi.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, "Bu psikolojik terör videosu sadece Hamas'ın 7 Ekim'de yaptıklarını hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda rehineleri ve ailelerini de terörize eden bu terör örgütünün ne kadar hasta olduğunu da hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında varılan bir anlaşmanın ardından Hamas, bir haftalık ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli mahkum karşılığında çoğu kadın ve çocuk 105 rehineyi serbest bırakmıştı.

Gazze sağlık bakanlığına göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarında 34 bin 200'den fazla kişi öldürüldü.