Rekabet Kurumu'ndan Amazon Türkiye, Hepsiburada ve Trendyol'a otomatik fiyatlandırma soruşturması

Rekabet Kurumu, Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında otomatik fiyatlandırma soruşturması açtı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan firmalara soruşturma açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında Rekabet Kurumu otomatik fiyatlandırma soruşturması başlattı.

ÜÇ E-TİCARET FİRMASINA OTOMATİK FİYATLANDIRMA SORUŞTURMASI

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret firmalarından Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında Rekabet Kurumu harekete geçti. Ön araştırmanın sonunda elde edilen bilgi ve bulguların yeterli olduğunu belirten Rekabet Kurumu, üç firma hakkında otomatik fiyatlandırma soruşturması açıldığını duyurdu.

"BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ"

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'ye yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir. Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."

OTOMATİK FİYATLANDIRMA NEDİR?

Otomatik Fiyatlandırma, işletmelerin ürünlerin fiyatını her değiştirmek istediğinizde tekrar stok koduna (SKU) gitmek zorunda kalmadan, Öne Çıkan Teklif fiyatı gibi durumlar karşısında katalogdaki SKU'ların fiyatlarını otomatik olarak ayarlamayı sağlayan bir sistemdir.