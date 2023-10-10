TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin-İsrail gerilimine son verilmesini ve barışın sağlanmasını istedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin bir an evvel sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşürülerek barışı sağlayacak müzakere zemininin ortaya konulmasını istediklerini belirterek, Türkiye'nin her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistinli direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin, "Bir an evvel gerilimin sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşürülerek barışı sağlayacak bir müzakere zemininin ortaya konulmasını talep ediyoruz. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye her türlü ara buluculuğa hazır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, 1'inci Dünya Savaşı'nda aynı cephede yer almış müttefik 2 ülke olan Türkiye ile Avusturya'nın, o günden beri artarak devam eden son derece olumlu ikili ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Parlamentolar arasındaki ilişkilerin olumlu ilerlediğini dile getiren Kurtulmuş, gelecek dönemde parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanmayı ümit ettiklerini kaydetti.

'İNSANLIK SUÇLARINA KARŞI İŞ BİRLİĞİNDE OLMAYI ÜMİT EDERİZ'

Kurtulmuş, Avusturya'nın, Türkiye'nin AB perspektifine destek vermesini her zaman takdirle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye ve Avusturya'nın özellikle demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ortak bir alanda mücadele etmesi akla uygun olandır. Özellikle Avrupa'da son yıllarda artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve özellikle kutsal değerlere yapılan hakaretler maalesef Türk toplumunu derinden rahatsız etmekte. İslam'ın kutsal değerlerine yapılan hakaretler ve saldırılar, Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi bazı olayların Türk halkını derinden rahatsız ettiğini biliyoruz. Bütün dinlerin kutsallarına karşı saldırılarla da ortak mücadele etmek konusunda Avusturya ile yakın çalışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Çünkü şunu görüyoruz, bu sadece İslam'ın kutsallarına yapılan bir hakaret değil, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının artması, Avrupa'nın makul ve mutedil ana akım siyasetlerine zarar veriyor. Bu, Avrupa'nın esas değerlerini ortadan kaldıran bir tehdit olarak duruyor. Türkiye olarak bu insanlık suçlarına karşı başta Avusturya ve bütün Avrupa ülkeleriyle iş birliği içerisinde olmayı ümit ederiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TAVRI BELLİDİR'

Türkiye'nin rotasının, insana değer veren, hak ve özgürlükleri esas alan ve demokrasi etrafında bütünleşen çizgide olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Özellikle son günlerde yaşadığımız ve öyle görünüyor ki giderek tansiyonu artacak olan İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada da Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz, bir an evvel gerilimin sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşürülerek barışı sağlayacak bir müzakere zemininin ortaya konulmasını talep ediyoruz. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye her türlü ara buluculuğa hazırdır" diye konuştu.

Kurtulmuş, en kısa zamanda gerilimin sona erdirilmesini ümit ettiklerini belirterek, "Çünkü insanlık tarihi bize bir şey öğretiyor. Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışıdır, bu kapının kilidi de Filistinlilerin haklarının, hukuklarının sağlandığı bir barış ortamının tesisidir" ifadelerini kullandı.