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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın Ukrayna barış inisiyatifi için minnettarız

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna ile Rusya arasında müzakere masasına dönülmesi için üzerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduğuna dair sözlerine yanıt vererek, "Erdoğan'a, Ukrayna'da barış inisiyatifi nedeniyle minnettarız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile Rusya arasında barış için attığı adımlardan dolayı minnettar olduklarını belirten Zaharova, "Kolektif Batı'nın tüm gezegene neyi dayattığını anlayan dünya, uzun yıllardır yaptığımız gibi barışı, barışçıl bir senaryoyu, barışçıl bir çözümü giderek daha aktif bir şekilde destekliyor. Biz bu yöndeki tüm tekliflerin samimiyetini sorgulamadan herkese minnettarız. Bu kolektif Batı'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 87,28 oy alarak kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik etmiş, Putin'e "Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazırız" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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