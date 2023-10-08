Genç Türkiye Forumu Erzurum'da düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'nun Erzurum'daki etkinliğine katıldı. Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'nda düzenlenen foruma 400 genç katıldı. Gençler, belirlenen konular üzerinde tartışarak fikirlerini paylaştı. Etkinliğin son gününde müzakere etkinliğine Bakan Bak ve Bilal Erdoğan konuk oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'nun Erzurum'daki etkinliğine katıldı.

Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'nda düzenlenen "Gençlik ve Spor Politikaları Algısı" konulu foruma Doğu Anadolu'nun farklı illerinden 400 genç katıldı. Forumda oluşturulan masalarda bir araya gelen gençler, belirlenen konular üzerinde tartışarak, fikirlerini anlatılar. Etkinliğin son gününde Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı müzakere etkinliğine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan konuk oldu.

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Osmanoğlu, Erzurum'da 2 gün boyunca 20 masada 12 başlık halinde çok verimli çıktılar alındığını belirterek, "Buradaki çıktılar ve sonuçlar gençler tarafından paylaşılacak. Emeği olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Gençleri dinlemek önemli ve değerli"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, birçok şehirden gelen gençlerle bir araya geldiklerini ve onları dinleme imkanı bulduklarını belirterek, "Böylece gençlerin gündemindeki konuları öğrenme imkanı buluyoruz. Bir gün öncesi birçok başlık altındaki konuları müzakere ediyorlar. Böylece son güne gelindiğinde daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Erzurum'daki genel başlığımız 'Gençlik ve Spor Politikaları' olarak belirlendi. Gençlerin meselelerle alakalı çok haklı soruları var. Bunları dinliyoruz. Konuşulan konular elbette burada kalmayıp, kamuoyunun gündemine de taşınmalıdır" şeklinde konuştu.

"Spor herkes için bir yaşam tarzı olmalı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, gençlerin ve STK'ların görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu günde burada gençlerimizi dinlemek, onların görüşlerini almak için geldik. Gençlerin fikirleri ve ortaya koydukları fikirleri önemsiyoruz. Onları tek tek alıp uygulama noktasındaki çabalarımızı sergiliyoruz. Bu arada ailelerin gençlerin spor yapmalarına karşı önyargıları var. Ancak sporun bir yaşam tarzı olduğunu topluma hep birlikte anlatmamız lazım. Bunun için ilkokullarda bir süreç başlattık. Elbette tesisleşme noktasında da çok ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

Genç Türkiye Forumu gençleri dinliyor

Genç Türkiye Forumu adı verilen etkinlik dizisi, Türkiye'de gençliğin deneyimlerini ve benzersiz bakış açısını ve ayrıca bugün gençlerin karşı karşıya olduğu zorlukları dikkate alarak, gençlerin seslerini gençler için alınan kararlarda uygun şekilde temsil edilmesini hedefliyor. Genç Türkiye Forumu, veriye dayalı çalıştaylar düzenleyerek, gençleri bir araya getiriyor. Belirlenen konu üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırma çıktıları, gençler ile çalıştay formatında ele alınıyor. Türkiye'nin yedi bölgesinde gerçekleştirilecek olan etkinlik dizisinin beşincisi Türkiye'deki Gençlik ve Spor Algısı konusu ile 7-8 Ekim tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirildi. Program Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerden 18-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımı ile düzenlendi. - ERZURUM