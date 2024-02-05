Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin ihtilafında barışa giden yolun müzakere edilmiş iki devletli çözüm olduğunu vurguladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İsrail- Filistin ihtilafında barışa giden tek yolun yalnızca müzakere edilmiş iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Scholz'un sözcüsü yaptığı açıklamada, Scholz'un telefon görüşmesinde İsrail-Filistin ihtilafında barışa giden tek yolun yalnızca müzakere edilmiş iki devletli çözüm olduğunu vurguladığını belirterek, bunun hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria için geçerli olması gerektiğinin altını çizdiğini ifade etti. - BERLİN