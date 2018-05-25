Büyükşehir Yasası'nda Değişiklik Yapmak İçin Gayret İçerisinde Olacağız"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Şunu taahhüt ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yasa döneminde Büyükşehir Yasası'nda gerekli değişiklikleri yapma konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük gayret içerisinde olacağız." dedi.

Usta ile MHP Samsun milletvekili adayları, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim çalışmaları kapsamında Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Esnafla sohbet eden Usta, daha sonra Havza Muhtarları Derneğine ziyarette bulunarak dernek başkanı Ahmet Çavdar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerinin aday çıkarmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini hatırlatan Usta, MHP'nin Meclise güçlü giderse yönetimde söz sahibi bir parti olacağını söyledi.

Büyükşehir Yasası'nın değişmesi gerektiğini belirten Usta, bugün yasanın verdiği sıkıntıların büyük ölçüde görüldüğünü dile getirdi.

Yasanın tam anlamıyla seçilmişleri ön plana çıkaran yapısı bulunduğuna işaret eden Usta, şunları kaydetti:

"Hizmette verimsizliğe neden oldu. Yani her şeyi yerelleştirelim derken, Çakıralan köyüne de Samsun Büyükşehir Belediyesi bakacak. Buradaki yanlışlıklar ortaya çıktı. Biz hep şunu söylüyoruz. Köy, köy olarak yaşamalı. Köyün köy olarak özellikleri korunmalıdır. Köyde yaşamaktan caydırmaya, köyde yaşamayı pahalı hale getirmeye, zorlaştırmanın anlamı yok. O yüzden tüm sorunları biliyoruz. Şunu taahhüt ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yasa döneminde Büyükşehir Yasası'nda gerekli değişiklikleri yapma konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük gayret içerisinde olacağız."