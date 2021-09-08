BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Y.C., boşanma aşamasında olduğu G.C. adlı kadını sokak ortasında tabancayla vurarak, yaraladı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Y.C., boşanma aşamasında olduğu G.C. adlı kadını sokak ortasında tabancayla vurarak, yaraladı. G.C. hastaneye kaldırıldı, kaçmaya çalışırken çevredekilerin yakaladığı eşi ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Çocuğunu okula bıraktıktan evine dönen G.C. adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C. ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Y.C., yanındaki tabancayla G.C.'ye ateş etti. G.C. kanlar içinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan Y.C.'yi ise çevredekiler yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.C., sağlık görevlilerince ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.

MÜDAHALE EDENE 'YAKLAŞMA VURURUM' DEMİŞ

Olay sırasında Y.C.'ye müdahale eden Murat Yeter, "Abla, can havliyle ağabeyin elindeki silaha sarıldı. Kapının önündeydim, silah ile ablanın sesini duydum. O sırada 'Ne oluyor?' dediğim anda ağabey, silahı bana da doğrulttu, 'Yaklaşma vururum' dedi. O ara dikkati dağılınca abla, ağabeyin elindeki silaha vurdu ve silah önüme düştü. Silahı aldım, evimin bahçesine attım. Ondan sonra mahalleden arkadaşlar geldi, ağabeyin ayağı takılıp düştü. Abla da zaten yaralıydı, ambulansı aradık. Polisler geldi, ağabeyi polise teslim ettik" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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