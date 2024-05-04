İzmir'de silah ve uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince; Kınık ve Bergama ilçelerinde "Silah ve Mühimmatı Ticareti/Kaçakçılığı" ile "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik geçtiğimiz salı günü 17 şüpheliye yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirilmişti. 16 şüphelinin yakalandığı operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise; 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 adet uyuşturucu hap, 17.86 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi. - İZMİR