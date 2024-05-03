Çankırı'da silahla vurulan genç aracında ölü bulundu

ÇANKIRI - Çankırı'da yol kenarında duran otomobilde 26 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, il merkezi Ovacık grup yolunda meydana geldi Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde duran 06 MIC 401 plakalı otomobil içerisinde Emre Melek'in cansız bedenine rastlayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melek'in tabanca ile başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Melek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.