Adana'da Firari Cezaevi Kaçağı Yakalandı, Çiftlikte Silah Deposu Bulundu

Adana'da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Sinan Ö., kuzeninin çalıştığı çiftlik evine düzenlenen operasyonda Seyhan Polisi tarafından yakalandı. Ayrıca çiftlikteki giysi dolabında uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirilirken, Sinan Ö. kendisini, 'Silahları, hasımlarımdan korunmak için bulunduruyordum' diyerek savundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Küçükçıldırım Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.'nin çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, çiftlik sahibi Mehmet G., çiftliğinde çalışan Serhat Ö., 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi kuzeni Sinan Ö., 'Dolandırıcılık' suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö. ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan B., Alper Ö. ve Murat A.'yı gözaltına aldı.

Çiftlik evi değil, cephanelik

Ayrıca çiftlik evinde arama yapan polis ekipleri, giysi dolabına saklanan uzun namlulu piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hap ile 6,8 gram esrar ele geçirdi.

'Silahları, hasımlarımdan korunmak için bulunduruyordum'

Ekipler şüphelileri polis merkezine götürürken Sinan Ö., ifadesinde, "Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden firar ettim. Saklanmak için de kuzenim Serhat'ın yanına geldim. Aramada bulunan silah, çelik yelek ve uyuşturucu bana ait. Silahları, kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyordum" dedi.

Çiftlik sahibi Mehmet G. ise ifadesinde, "Serhat, akrabalarının yanında kalması için ricada bulundu, ben de izin verdim. Silahlarla ilgili bilgim yok. Çiftliğe geldikten 10 dakika sonra polisler geldi" diyerek kendisini savundu.

Tutuklandı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet G., Sinan Ö., Muhammet Ö. ile Serhat Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Oğuzhan B., Murat A. ve Alper Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen silahlar incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. - ADANA