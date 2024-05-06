Diyarbakır'da Asayiş Operasyonlarında 133 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'da nisan ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır'da nisan ayında asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince kent genelinde, nisan ayında 438 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133'ü tutuklandı. Öte yandan, aranması olan 196 şüpheli ise çalışmalar kapsamında yakalandı.
Çalışmalarda, 1 uzun namlulu AK-47 tüfek, 117 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 33 kurusıkı ve 819 fişek ele geçirildi. - DİYARBAKIR