Borsada günlük işlemler (2)
23.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.061,40
|-5,82
|39,37
|İş Bankası (C)
|5,39
|-2,00
|-15,91
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,96
|-2,94
|4,21
|İş Girişim
|16,05
|2,43
|322,37
|İş GMYO
|2,06
|-1,90
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|10,74
|-1,92
|166,72
|İş Yat. Ort.
|3,16
|0,64
|96,11
|İşbir Holding
|2.982,20
|1,88
|593,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,29
|-2,27
|108,06
|İttifak Holding
|9,12
|-9,97
|145,16
|İz Hayvancılık Tarım
|8,16
|-3,55
|211,87
|İzmir Demir Çelik
|21,00
|2,34
|156,41
|İzmir Fırça
|8,35
|-0,48
|363,89
|Jantsa Jant Sanayi
|184,30
|-1,55
|246,51
|Kafein Yazılım
|18,24
|-0,27
|64,24
|Kaplamin
|29,66
|9,93
|434,41
|Kardemir (A)
|5,67
|1,61
|113,96
|Kardemir (B)
|3,74
|-0,27
|41,67
|Kardemir (D)
|3,48
|-2,25
|30,83
|Karel Elektronik
|18,90
|-0,79
|30,08
|Karsan Otomotiv
|3,10
|-2,52
|96,20
|Karsu Tekstil
|6,25
|-5,16
|92,90
|Kartonsan
|1.238,20
|9,99
|220,50
|Katmerciler Ekipman
|3,58
|-9,82
|134,19
|Kent Gıda
|295,00
|-4,84
|1170,37
|Kerevitaş Gıda
|7,04
|-2,22
|115,95
|Kervansaray Yat. Holding
|1,29
|-9,79
|134,55
|Kiler GMYO
|12,26
|-9,99
|223,48
|Klimasan Klima
|15,54
|-2,26
|-26,75
|Koç Holding
|14,97
|-1,25
|-25,18
|Konfrut Gıda
|17,15
|-3,38
|119,31
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|11,08
|9,92
|Konya Çimento
|832,40
|9,99
|206,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,07
|-1,07
|-5,08
|Koza Altın
|78,45
|-0,76
|5,94
|Koza Madencilik
|13,28
|-0,67
|32,40
|Körfez GMYO
|6,36
|-5,50
|166,11
|Kristal Kola
|2,54
|-3,05
|68,21
|Kron Telekomünikasyon
|27,28
|-2,57
|114,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|129,50
|4,86
|451,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,54
|-1,93
|126,52
|Kütahya Porselen
|29,24
|-0,68
|341,69
|Lider Faktoring
|3,42
|-2,29
|86,38
|Link Bilgisayar
|44,08
|0,41
|145,04
|Logo Yazılım
|103,50
|1,77
|70,23
|Lokman Hekim Sağlık
|11,71
|5,12
|104,16
|Lüks Kadife
|31,78
|-0,69
|267,82
|Makina Takım
|3,34
|6,03
|77,66
|Marka Yatırım Holding
|3,68
|-0,27
|211,86
|Marmaris Altınyunus
|85,75
|-0,75
|20,77
|Marshall
|314,70
|-3,41
|561,97
|Martı GMYO
|3,31
|-9,81
|227,72
|Martı Otel
|2,10
|-9,87
|130,77
|Mavi Giyim
|44,20
|-2,64
|-23,66
|Mazhar Zorlu Holding
|19,55
|0,21
|61,70
|Mega Polietilen
|11,79
|-3,99
|829,48
|Menderes Tekstil
|3,45
|-4,96
|163,36
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|76,00
|-7,77
|290,95
|Merko Gıda
|14,18
|-9,97
|1250,48
|Metemtur Otelcilik
|10,00
|0,00
|461,80
|Metro Holding
|2,38
|-1,65
|72,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,93
|-2,00
|100,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,58
|-1,90
|-51,62
|Migros Ticaret
|42,84
|-0,09
|76,88
|Milpa
|5,42
|-1,81
|147,49
|Mistral GMYO
|4,68
|-3,51
|149,39
|MLP Sağlık
|18,30
|2,23
|14,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,41
|5,86
|550,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,09
|-0,70
|71,26
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,30
|0,05
|3,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,96
|-0,38
|190,57
|Net Holding
|3,28
|-4,37
|26,15
|Netaş Telekom.
|22,68
|2,44
|73,66
|Niğbaş Niğde Beton
|42,10
|3,95
|579,03
|Nuh Çimento
|32,50
|-5,30
|195,86
|Nurol GMYO
|6,88
|-1,01
|92,72
|Odaş Elektrik
|3,22
|-4,45
|122,73
|Olmuksan-IP
|10,28
|-1,53
|301,41
|Orge Enerji Elektrik
|7,68
|-2,54
|54,84
|Orma Orman Mahsulleri
|13,95
|4,18
|405,43
|Osmanlı Menkul
|21,08
|-6,14
|404,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,33
|0,46
|157,74
|Otokar
|170,50
|3,96
|15,95
|Oyak Çimento
|8,44
|-0,82
|53,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,45
|-2,57
|179,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,37
|-6,61
|73,85
|Özak GMYO
|4,48
|-3,66
|74,32
|Özbal Çelik Boru
|6,75
|-3,16
|318,77
|Özderici GMYO
|2,45
|-2,00
|56,05
|Özerden Plastik
|8,32
|9,91
|264,91
|Panora GMYO
|6,21
|-1,58
|10,86
|Papilon Savunma
|18,83
|1,78
|144,34
|Park Elek.Madencilik
|5,22
|-4,57
|71,15
|Parsan
|20,52
|-0,77
|21,13
|Pegasus
|45,76
|-0,31
|-47,04
|Peker GMYO
|2,75
|-2,83
|204,08
|Penguen Gıda
|5,50
|-2,31
|500,83
|Pera GMYO
|2,84
|-8,09
|202,13
|Pergamon Dış Ticaret
|16,25
|-0,18
|110,01
|Petkim
|4,21
|-2,32
|10,50
|Petrokent Turizm
|690,00
|-1,43
|438,64
|Pınar Et ve Un
|26,92
|9,97
|196,17
|Pınar Su
|9,24
|10,00
|298,28
|Pınar Süt
|22,88
|5,54
|81,45
|Plastikkart
|11,86
|-1,41
|27,94
|Polisan Holding
|4,10
|-2,84
|35,87
|Politeknik Metal
|470,00
|9,56
|517,83
|Prizma Press Matbaacılık
|6,68
|-9,97
|55,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,80
|-0,11
|10,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,50
|2,13
|4,18
|QNB Finansbank
|71,35
|1,64
|90,27
|Ral Yatırım Holding
|5,34
|-1,66
|103,47
|Ray Sigorta
|22,90
|-9,98
|569,59
|Reysaş GMYO
|4,96
|-2,94
|8,06
|Reysaş Lojistik
|7,32
|-2,53
|67,12
|Rhea Girişim
|3,28
|-1,80
|175,63
|Rodrigo Tekstil
|9,99
|5,38
|451,93
|Royal Halı
|3,30
|-0,90
|140,88
|RTA Laboratuvarları
|45,02
|6,43
|1840,52
|Sabancı Holding
|8,40
|-2,10
|-7,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,85
|-0,68
|168,35
|Sanel Mühendislik
|3,65
|0,00
|24,40
|Sanifoam Sünger
|12,10
|10,00
|142,00
|Sanko Pazarlama
|8,05
|-0,98
|10,49
|Saray Matbaacılık
|5,56
|1,09
|330,08
|Sarkuysan
|7,00
|-0,85
|120,30
|Sasa Polyester
|16,89
|3,30
|118,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,74
|3,43
|290,18
|Sekuro Plastik
|10,79
|-2,09
|101,31
|Selçuk Ecza Deposu
|9,53
|-0,10
|59,77
|Selçuk Gıda
|3,90
|-6,70
|261,87
|Senkron Güvenlik
|3,16
|-4,24
|15,75
|Serve Film Prodüksiyon
|14,95
|-1,97
|840,25
|Servet GMYO
|39,90
|2,84
|369,41
|Seyitler Kimya
|13,83
|1,54
|103,68
|Silverline Endüstri
|4,50
|-1,53
|108,33
|Sinpaş GMYO
|2,73
|-2,85
|135,34
|Smartiks Yazılım
|8,59
|-2,39
|-12,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,72
|-5,29
|542,71
|Söktaş
|5,16
|3,41
|203,44
|Sönmez Filament
|23,08
|-0,52
|372,95
|Sönmez Pamuklu
|16,16
|-0,80
|228,46
|Sumaş Suni Tahta
|36,66
|-6,24
|273,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,37
|-2,67
|-8,58
|Şekerbank
|1,87
|-6,03
|42,75
|Şişe Cam
|6,81
|-0,44
|33,78
|Şok Marketler
|12,79
|-0,08
|18,87
|T. Halk Bankası
|5,00
|-0,20
|-15,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|65,95
|-9,97
|51,26
|T.S.K.B.
|1,82
|5,20
|50,41
|T.Tuborg
|18,10
|2,84
|52,10
|Taç Tarım Ürünleri
|12,17
|-7,24
|290,06
|Tat Gıda
|12,04
|1,78
|97,90
|TAV Havalimanları
|15,13
|-1,43
|-44,30
|Taze Kuru Gıda
|295,00
|-7,06
|3974,59
|Tek-Art Turizm
|1,90
|1,60
|50,79
|Tekfen Holding
|14,59
|-2,73
|-19,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,79
|-6,32
|133,10
|Temapol Polimer Plastik
|10,20
|0,20
|95,40
|TGS Dış Ticaret
|9,85
|4,79
|110,92
|Tofaş Oto. Fab.
|28,08
|0,93
|20,50
|Torunlar GMYO
|4,08
|-1,45
|48,36
|Trabzon Liman
|33,44
|-5,96
|219,27
|Trabzonspor Sportif
|4,17
|-3,92
|93,95
|Trend GMYO
|11,05
|1,28
|402,27
|TSKB GMYO
|3,58
|7,83
|274,87
|Tuğçelik
|8,20
|-2,03
|107,59
|Tukaş
|11,33
|0,00
|-8,26
|Turcas Petrol
|4,75
|-2,26
|77,90
|Turkcell
|16,32
|0,74
|18,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,36
|1,79
|77,22
|Tüpraş
|79,35
|-0,25
|-37,42
|Türk Hava Yolları
|10,37
|-0,29
|-28,28
|Türk Prysmian Kablo
|12,86
|-5,30
|398,35
|Türk Telekom
|7,37
|-1,60
|2,14
|Türk Traktör
|119,20
|-3,48
|125,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|89,85
|-0,17
|113,93
|Türkiye Sigorta
|5,96
|-1,81
|173,67
|Ufuk Yatırım
|14,29
|9,75
|453,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,04
|9,78
|333,54
|Ulusoy Elektrik
|51,45
|-2,00
|93,42
|Ulusoy Un Sanayi
|13,38
|1,21
|250,26
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,44
|-0,41
|101,08
|Utopya Turizm
|25,00
|2,46
|408,13
|Uzertaş Boya
|56,30
|5,73
|2436,04
|Ülker Bisküvi
|23,46
|-2,74
|4,92
|Vakıf Fin. Kir.
|4,13
|-2,13
|95,04
|Vakıf GMYO
|4,10
|-0,73
|136,86
|Vakıf Yat. Ort.
|8,54
|-3,39
|368,93
|Vakıflar Bankası
|4,06
|-1,22
|-26,32
|Vakko Tekstil
|6,34
|-3,21
|39,65
|Vanet Gıda
|8,03
|-9,98
|461,54
|Verusa Holding
|41,88
|-0,85
|125,76
|Verusaturk Girisim
|8,82
|-0,90
|67,72
|Vestel
|18,18
|-0,87
|44,06
|Vestel Beyaz Eşya
|33,10
|0,73
|56,88
|Viking Kağıt
|7,82
|-0,38
|318,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,48
|-1,75
|85,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,22
|-1,33
|-10,48
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,50
|-2,03
|611,31
|Yataş
|9,31
|-2,72
|26,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,10
|-1,91
|154,66
|Yeni Gimat GMYO
|12,99
|-1,07
|8,51
|Yeşil GMYO
|1,16
|-2,52
|81,25
|Yeşil Yapı
|1,31
|-5,07
|98,48
|Yeşil Yatırım Holding
|40,98
|-2,48
|264,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|-7,12
|409,34
|Yonga Mobilya
|34,20
|5,69
|270,43
|Yükselen Çelik
|7,21
|-0,69
|135,24
|Yünsa
|14,51
|-2,22
|44,12
|Zorlu Enerji
|2,75
|1,85
|68,71
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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