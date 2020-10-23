Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.061,40 -5,82 39,37 İş Bankası (C) 5,39 -2,00 -15,91 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,96 -2,94 4,21 İş Girişim 16,05 2,43 322,37 İş GMYO 2,06 -1,90 17,05 İş Y. Men. Değ. 10,74 -1,92 166,72 İş Yat. Ort. 3,16 0,64 96,11 İşbir Holding 2.982,20 1,88 593,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,29 -2,27 108,06 İttifak Holding 9,12 -9,97 145,16 İz Hayvancılık Tarım 8,16 -3,55 211,87 İzmir Demir Çelik 21,00 2,34 156,41 İzmir Fırça 8,35 -0,48 363,89 Jantsa Jant Sanayi 184,30 -1,55 246,51 Kafein Yazılım 18,24 -0,27 64,24 Kaplamin 29,66 9,93 434,41 Kardemir (A) 5,67 1,61 113,96 Kardemir (B) 3,74 -0,27 41,67 Kardemir (D) 3,48 -2,25 30,83 Karel Elektronik 18,90 -0,79 30,08 Karsan Otomotiv 3,10 -2,52 96,20 Karsu Tekstil 6,25 -5,16 92,90 Kartonsan 1.238,20 9,99 220,50 Katmerciler Ekipman 3,58 -9,82 134,19 Kent Gıda 295,00 -4,84 1170,37 Kerevitaş Gıda 7,04 -2,22 115,95 Kervansaray Yat. Holding 1,29 -9,79 134,55 Kiler GMYO 12,26 -9,99 223,48 Klimasan Klima 15,54 -2,26 -26,75 Koç Holding 14,97 -1,25 -25,18 Konfrut Gıda 17,15 -3,38 119,31 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 11,08 9,92 Konya Çimento 832,40 9,99 206,82 Kordsa Teknik Tekstil 12,07 -1,07 -5,08 Koza Altın 78,45 -0,76 5,94 Koza Madencilik 13,28 -0,67 32,40 Körfez GMYO 6,36 -5,50 166,11 Kristal Kola 2,54 -3,05 68,21 Kron Telekomünikasyon 27,28 -2,57 114,47 Kuştur Kuşadası Turizm 129,50 4,86 451,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 -1,93 126,52 Kütahya Porselen 29,24 -0,68 341,69 Lider Faktoring 3,42 -2,29 86,38 Link Bilgisayar 44,08 0,41 145,04 Logo Yazılım 103,50 1,77 70,23 Lokman Hekim Sağlık 11,71 5,12 104,16 Lüks Kadife 31,78 -0,69 267,82 Makina Takım 3,34 6,03 77,66 Marka Yatırım Holding 3,68 -0,27 211,86 Marmaris Altınyunus 85,75 -0,75 20,77 Marshall 314,70 -3,41 561,97 Martı GMYO 3,31 -9,81 227,72 Martı Otel 2,10 -9,87 130,77 Mavi Giyim 44,20 -2,64 -23,66 Mazhar Zorlu Holding 19,55 0,21 61,70 Mega Polietilen 11,79 -3,99 829,48 Menderes Tekstil 3,45 -4,96 163,36 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 76,00 -7,77 290,95 Merko Gıda 14,18 -9,97 1250,48 Metemtur Otelcilik 10,00 0,00 461,80 Metro Holding 2,38 -1,65 72,46 Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 -2,00 100,51 Metro Yatırım Ortaklığı 2,58 -1,90 -51,62 Migros Ticaret 42,84 -0,09 76,88 Milpa 5,42 -1,81 147,49 Mistral GMYO 4,68 -3,51 149,39 MLP Sağlık 18,30 2,23 14,38 MMC San. ve Tic. Yat. 7,41 5,86 550,00 Mondi Tire Kutsan 7,09 -0,70 71,26 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 0,05 3,46 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,96 -0,38 190,57 Net Holding 3,28 -4,37 26,15 Netaş Telekom. 22,68 2,44 73,66 Niğbaş Niğde Beton 42,10 3,95 579,03 Nuh Çimento 32,50 -5,30 195,86 Nurol GMYO 6,88 -1,01 92,72 Odaş Elektrik 3,22 -4,45 122,73 Olmuksan-IP 10,28 -1,53 301,41 Orge Enerji Elektrik 7,68 -2,54 54,84 Orma Orman Mahsulleri 13,95 4,18 405,43 Osmanlı Menkul 21,08 -6,14 404,88 Ostim Endüstriyel Yat 4,33 0,46 157,74 Otokar 170,50 3,96 15,95 Oyak Çimento 8,44 -0,82 53,52 Oyak Yat. Ort. 6,45 -2,57 179,38 Oylum Sınai Yatırımlar 5,37 -6,61 73,85 Özak GMYO 4,48 -3,66 74,32 Özbal Çelik Boru 6,75 -3,16 318,77 Özderici GMYO 2,45 -2,00 56,05 Özerden Plastik 8,32 9,91 264,91 Panora GMYO 6,21 -1,58 10,86 Papilon Savunma 18,83 1,78 144,34 Park Elek.Madencilik 5,22 -4,57 71,15 Parsan 20,52 -0,77 21,13 Pegasus 45,76 -0,31 -47,04 Peker GMYO 2,75 -2,83 204,08 Penguen Gıda 5,50 -2,31 500,83 Pera GMYO 2,84 -8,09 202,13 Pergamon Dış Ticaret 16,25 -0,18 110,01 Petkim 4,21 -2,32 10,50 Petrokent Turizm 690,00 -1,43 438,64 Pınar Et ve Un 26,92 9,97 196,17 Pınar Su 9,24 10,00 298,28 Pınar Süt 22,88 5,54 81,45 Plastikkart 11,86 -1,41 27,94 Polisan Holding 4,10 -2,84 35,87 Politeknik Metal 470,00 9,56 517,83 Prizma Press Matbaacılık 6,68 -9,97 55,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,80 -0,11 10,11 QNB Finans Fin. Kir. 134,50 2,13 4,18 QNB Finansbank 71,35 1,64 90,27 Ral Yatırım Holding 5,34 -1,66 103,47 Ray Sigorta 22,90 -9,98 569,59 Reysaş GMYO 4,96 -2,94 8,06 Reysaş Lojistik 7,32 -2,53 67,12 Rhea Girişim 3,28 -1,80 175,63 Rodrigo Tekstil 9,99 5,38 451,93 Royal Halı 3,30 -0,90 140,88 RTA Laboratuvarları 45,02 6,43 1840,52 Sabancı Holding 8,40 -2,10 -7,89 Safkar Ege Soğutmacılık 5,85 -0,68 168,35 Sanel Mühendislik 3,65 0,00 24,40 Sanifoam Sünger 12,10 10,00 142,00 Sanko Pazarlama 8,05 -0,98 10,49 Saray Matbaacılık 5,56 1,09 330,08 Sarkuysan 7,00 -0,85 120,30 Sasa Polyester 16,89 3,30 118,50 Say Yenilenebilir Enerji 8,74 3,43 290,18 Sekuro Plastik 10,79 -2,09 101,31 Selçuk Ecza Deposu 9,53 -0,10 59,77 Selçuk Gıda 3,90 -6,70 261,87 Senkron Güvenlik 3,16 -4,24 15,75 Serve Film Prodüksiyon 14,95 -1,97 840,25 Servet GMYO 39,90 2,84 369,41 Seyitler Kimya 13,83 1,54 103,68 Silverline Endüstri 4,50 -1,53 108,33 Sinpaş GMYO 2,73 -2,85 135,34 Smartiks Yazılım 8,59 -2,39 -12,44 Sodaş Sodyum Sanayii 24,72 -5,29 542,71 Söktaş 5,16 3,41 203,44 Sönmez Filament 23,08 -0,52 372,95 Sönmez Pamuklu 16,16 -0,80 228,46 Sumaş Suni Tahta 36,66 -6,24 273,59 Şeker Fin. Kir. 4,37 -2,67 -8,58 Şekerbank 1,87 -6,03 42,75 Şişe Cam 6,81 -0,44 33,78 Şok Marketler 12,79 -0,08 18,87 T. Halk Bankası 5,00 -0,20 -15,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,95 -9,97 51,26 T.S.K.B. 1,82 5,20 50,41 T.Tuborg 18,10 2,84 52,10 Taç Tarım Ürünleri 12,17 -7,24 290,06 Tat Gıda 12,04 1,78 97,90 TAV Havalimanları 15,13 -1,43 -44,30 Taze Kuru Gıda 295,00 -7,06 3974,59 Tek-Art Turizm 1,90 1,60 50,79 Tekfen Holding 14,59 -2,73 -19,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,79 -6,32 133,10 Temapol Polimer Plastik 10,20 0,20 95,40 TGS Dış Ticaret 9,85 4,79 110,92 Tofaş Oto. Fab. 28,08 0,93 20,50 Torunlar GMYO 4,08 -1,45 48,36 Trabzon Liman 33,44 -5,96 219,27 Trabzonspor Sportif 4,17 -3,92 93,95 Trend GMYO 11,05 1,28 402,27 TSKB GMYO 3,58 7,83 274,87 Tuğçelik 8,20 -2,03 107,59 Tukaş 11,33 0,00 -8,26 Turcas Petrol 4,75 -2,26 77,90 Turkcell 16,32 0,74 18,26 Tümosan Motor ve Traktör 11,36 1,79 77,22 Tüpraş 79,35 -0,25 -37,42 Türk Hava Yolları 10,37 -0,29 -28,28 Türk Prysmian Kablo 12,86 -5,30 398,35 Türk Telekom 7,37 -1,60 2,14 Türk Traktör 119,20 -3,48 125,29 Türker Proje Gayrimenkul 89,85 -0,17 113,93 Türkiye Sigorta 5,96 -1,81 173,67 Ufuk Yatırım 14,29 9,75 453,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 9,78 333,54 Ulusoy Elektrik 51,45 -2,00 93,42 Ulusoy Un Sanayi 13,38 1,21 250,26 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,44 -0,41 101,08 Utopya Turizm 25,00 2,46 408,13 Uzertaş Boya 56,30 5,73 2436,04 Ülker Bisküvi 23,46 -2,74 4,92 Vakıf Fin. Kir. 4,13 -2,13 95,04 Vakıf GMYO 4,10 -0,73 136,86 Vakıf Yat. Ort. 8,54 -3,39 368,93 Vakıflar Bankası 4,06 -1,22 -26,32 Vakko Tekstil 6,34 -3,21 39,65 Vanet Gıda 8,03 -9,98 461,54 Verusa Holding 41,88 -0,85 125,76 Verusaturk Girisim 8,82 -0,90 67,72 Vestel 18,18 -0,87 44,06 Vestel Beyaz Eşya 33,10 0,73 56,88 Viking Kağıt 7,82 -0,38 318,18 Yapı Kredi Koray GMYO 4,48 -1,75 85,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,22 -1,33 -10,48 Yaprak Süt ve Besi Çift. 44,50 -2,03 611,31 Yataş 9,31 -2,72 26,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,10 -1,91 154,66 Yeni Gimat GMYO 12,99 -1,07 8,51 Yeşil GMYO 1,16 -2,52 81,25 Yeşil Yapı 1,31 -5,07 98,48 Yeşil Yatırım Holding 40,98 -2,48 264,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 -7,12 409,34 Yonga Mobilya 34,20 5,69 270,43 Yükselen Çelik 7,21 -0,69 135,24 Yünsa 14,51 -2,22 44,12 Zorlu Enerji 2,75 1,85 68,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara