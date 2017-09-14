Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.000,00
20,03
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|18.000,00
|20,03
|İş Bankası (B)
|1.255,10
|-10,34
|28,77
|İş Bankası (C)
|7,28
|-0,41
|46,25
|İş Bankası (Kur.)
|8.150,00
|1,88
|31,52
|İş Fin.Kir.
|1,34
|1,52
|29,61
|İş Girişim
|1,78
|0,00
|18,67
|İş GMYO
|1,41
|0,00
|2,01
|İş Yat. Men. Değ.
|1,75
|-0,57
|52,19
|İş Yat. Ort.
|0,91
|1,11
|8,33
|İşbir Holding
|172,10
|-1,94
|70,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,00
|53,57
|İttifak Holding
|2,10
|0,48
|17,98
|İz Hayvancılık Tarım
|1,86
|-2,11
|36,76
|İzmir Demir Çelik
|3,52
|-2,22
|32,83
|İzmir Fırça
|4,86
|0,62
|215,58
|İzocam
|27,86
|-0,64
|13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|29,64
|-3,01
|43,99
|Kapital Yat. Holding
|0,70
|-5,41
|74,48
|Kaplamin
|3,43
|0,00
|253,61
|Kardemir (A)
|2,81
|-0,71
|99,29
|Kardemir (B)
|3,20
|0,63
|116,22
|Kardemir (D)
|2,49
|0,00
|116,52
|Karel Elektronik
|5,50
|-5,01
|191,01
|Karsan Otomotiv
|1,54
|-0,65
|42,59
|Karsu Tekstil
|2,00
|0,00
|376,19
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,78
|2,80
|95,10
|Kartonsan
|290,20
|-1,12
|12,99
|Katmerciler Ekipman
|14,42
|1,19
|96,99
|Kent Gıda
|152,20
|-0,52
|17,53
|Kerevitaş Gıda
|50,15
|-0,59
|41,59
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|68,18
|Kiler GMYO
|5,04
|-1,37
|231,58
|Klimasan Klima
|6,16
|-0,65
|-19,16
|Koç Holding
|17,34
|0,00
|28,27
|Konfrut Gıda
|14,22
|-0,14
|15,61
|Konya Çimento
|268,00
|-0,19
|3,32
|Kordsa Global
|7,28
|-2,28
|17,00
|Koza Altın
|31,14
|-1,77
|90,58
|Koza Madencilik
|7,67
|3,09
|258,41
|Körfez GMYO
|2,02
|-1,46
|34,67
|Kristal Kola
|3,86
|4,04
|169,93
|Kron Telekomünikasyon
|15,75
|-1,25
|213,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|9,50
|-3,26
|22,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,80
|-0,78
|22,56
|Kütahya Porselen
|6,23
|-0,16
|-13,93
|Lider Faktoring
|4,60
|0,66
|-0,65
|Link Bilgisayar
|6,61
|-1,49
|8,36
|Logo Yazılım
|54,75
|-0,36
|0,74
|Lokman Hekim Sağlık
|5,30
|3,72
|36,55
|Lüks Kadife
|4,75
|-1,25
|21,79
|Makina Takım
|2,01
|1,01
|42,55
|Mardin Çimento
|4,39
|-0,68
|0,97
|Marka Yatırım Holding
|2,33
|-0,85
|158,89
|Marmaris Altınyunus
|19,12
|1,16
|0,10
|Marshall
|39,72
|-0,40
|15,13
|Martı GMYO
|0,70
|-1,41
|84,21
|Martı Otel
|0,95
|-7,77
|163,89
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,00
|2,16
|Mazhar Zorlu Holding
|3,40
|0,00
|190,60
|MCT Danışmanlık
|6,04
|0,67
|20,56
|Mega Polietilen
|1,21
|-1,63
|30,11
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,96
|0,00
|60,00
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,69
|-0,13
|89,88
|Merko Gıda
|1,34
|-0,74
|18,58
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|12,00
|Metemtur Otelcilik
|1,69
|-0,59
|19,01
|Metro Holding
|1,02
|-1,92
|13,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,62
|-0,76
|-10,88
|Migros Ticaret
|27,54
|-1,64
|56,66
|Milpa
|2,88
|-3,68
|200,00
|Mish Dekorasyon
|0,38
|0,00
|52,00
|Mistral GMYO
|6,90
|-1,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-1,08
|84,00
|Mondi Tire Kutsan
|2,06
|0,49
|71,67
|Net Holding
|2,52
|-2,33
|-17,56
|Net Turizm
|2,22
|1,37
|68,18
|Netaş Telekom.
|13,38
|-1,55
|33,93
|Niğbaş Niğde Beton
|1,31
|11,02
|72,37
|Nuh Çimento
|10,00
|-0,50
|7,78
|Nurol GMYO
|4,90
|-2,00
|18,93
|Odaş Elektrik
|6,15
|1,99
|107,56
|Olmuksan-IP
|10,62
|-1,85
|14,81
|Orge Enerji Elektrik
|9,61
|-2,54
|65,57
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|0,00
|16,49
|Osmanlı Menkul
|2,36
|-17,19
|-21,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-2,16
|-16,30
|Otokar
|113,80
|0,89
|-12,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|-4,13
|58,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,84
|-1,60
|-2,13
|Özak GMYO
|2,59
|-0,38
|38,50
|Özbal Çelik Boru
|2,67
|-1,11
|80,41
|Özderici GMYO
|1,73
|-0,57
|37,30
|Özerden Plastik
|2,69
|-1,10
|10,78
|Panora GMYO
|3,94
|0,25
|-1,62
|Park Elek.Madencilik
|4,34
|-0,46
|112,75
|Parsan
|10,51
|0,57
|26,02
|Pegasus
|27,60
|-5,61
|95,05
|Penguen Gıda
|2,33
|2,19
|20,73
|Pera GMYO
|1,01
|-0,98
|152,50
|Pergamon Dış Ticaret
|4,02
|0,50
|13,68
|Petkim
|6,19
|-0,32
|81,75
|Petrokent Turizm
|49,50
|-1,00
|12,50
|Pimaş
|4,16
|-0,72
|53,51
|Pınar Et ve Un
|9,96
|0,00
|5,94
|Pınar Su
|1,91
|0,00
|7,91
|Pınar Süt
|13,96
|-0,64
|-6,28
|Plastikkart
|2,98
|0,34
|8,36
|Polisan Holding
|7,57
|-0,13
|13,60
|Politeknik Metal
|32,40
|0,87
|85,51
|Prizma Press Matbaacılık
|1,78
|-1,66
|-23,61
|Ray Sigorta
|1,55
|3,33
|167,24
|Reysaş GMYO
|1,39
|-1,42
|107,46
|Reysaş Lojistik
|1,52
|-2,56
|92,41
|Rhea Girişim
|1,26
|2,44
|14,55
|Rodrigo Tekstil
|1,94
|0,00
|-21,77
|Royal Halı
|1,08
|0,00
|12,50
|RTA Laboratuvarları
|3,02
|-7,65
|50,62
|Sabancı Holding
|10,90
|2,06
|21,56
|Salix Yatırım Holding
|4,89
|0,00
|34,34
|Sanel Mühendislik
|1,92
|3,23
|8,47
|Sanifoam Sünger
|2,00
|-1,48
|66,67
|Sanko Pazarlama
|3,00
|0,33
|43,00
|Saray Matbaacılık
|1,18
|-0,84
|16,83
|Sarkuysan
|2,90
|-0,34
|57,30
|Sasa Polyester
|7,60
|-2,44
|226,68
|Say Reklamcılık
|1,68
|0,00
|-0,59
|Sekuro Plastik
|5,28
|1,93
|-40,00
|Selçuk Ecza Deposu
|3,74
|-2,60
|24,67
|Selçuk Gıda
|0,33
|3,13
|10,00
|Senkron Güvenlik
|2,62
|0,00
|38,62
|Serve Kırtasiye
|0,56
|-3,45
|-5,08
|Servet GMYO
|3,26
|-0,31
|14,39
|Seyitler Kimya
|4,10
|3,54
|101,97
|Silverline Endüstri
|2,10
|-1,41
|87,50
|Sinpaş GMYO
|0,87
|0,00
|50,00
|Soda Sanayii
|5,44
|2,06
|28,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,65
|0,00
|51,41
|Söktaş
|2,18
|2,35
|14,05
|Sönmez Filament
|3,64
|-0,27
|47,37
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|-0,27
|78,54
|Şeker Fin. Kir.
|2,10
|-1,41
|79,74
|Şekerbank
|1,60
|-1,23
|35,59
|Şişe Cam
|4,18
|-0,48
|22,89
|T. Halk Bankası
|12,88
|-0,23
|40,07
|T. Kalkınma Bank.
|4,71
|0,21
|66,43
|T.S.K.B.
|1,47
|0,68
|25,52
|T.Tuborg
|10,94
|-0,36
|43,90
|Taç Tarım Ürünleri
|2,80
|0,00
|16,67
|Tat Gıda
|6,06
|1,00
|8,63
|TAV Havalimanları
|19,35
|-1,98
|44,31
|Taze Kuru Gıda
|7,71
|0,00
|-5,98
|Tek-Art Turizm
|1,00
|-0,99
|63,93
|Tekfen Holding
|11,62
|0,00
|86,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,22
|-1,32
|54,44
|Temapol Polimer Plastik
|5,13
|0,00
|-45,37
|Tesco Kipa
|2,95
|-1,01
|89,10
|TGS Dış Ticaret
|4,81
|-2,24
|29,30
|Tofaş Oto. Fab.
|31,52
|-0,63
|31,30
|Torunlar GMYO
|6,55
|-0,30
|61,18
|Trabzonspor Sportif
|2,99
|1,01
|5,28
|Trakya Cam
|3,56
|-1,93
|56,82
|Transtürk Hold.
|0,42
|0,00
|10,53
|TSKB GMYO
|0,73
|4,29
|10,61
|Tuğçelik
|3,45
|0,29
|-13,32
|Tukaş
|2,47
|-1,20
|82,96
|Turcas Petrol
|2,73
|0,00
|86,99
|Turkcell
|12,90
|-1,15
|37,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,17
|-0,42
|-3,24
|Tüpraş
|122,50
|0,41
|86,11
|Türk Hava Yolları
|9,92
|-1,10
|98,00
|Türk Prysmian Kablo
|2,94
|11,79
|41,39
|Türk Telekom
|6,78
|-2,02
|28,41
|Türk Traktör
|88,70
|2,42
|25,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,74
|-1,10
|14,86
|Ufuk Yatırım
|1,35
|-0,74
|18,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,57
|-0,63
|34,19
|Ulusoy Elektrik
|15,40
|-1,16
|116,79
|Ulusoy Un Sanayi
|3,14
|4,67
|76,40
|Umpaş Holding
|0,57
|-1,72
|29,55
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,60
|1,69
|66,67
|Uşak Seramik
|3,04
|1,33
|120,29
|Utopya Turizm
|5,15
|2,39
|131,98
|Uzertaş Boya
|1,00
|-0,99
|16,28
|Ülker Bisküvi
|20,08
|-1,08
|25,58
|Ünye Çimento
|4,37
|-1,35
|8,46
|Vakıf Fin. Kir.
|2,12
|-1,40
|72,47
|Vakıf GMYO
|3,08
|-1,28
|36,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,57
|0,64
|38,94
|Vakıflar Bankası
|6,76
|1,05
|56,54
|Vakko Tekstil
|3,74
|-2,09
|83,33
|Vanet Gıda
|2,04
|0,00
|-13,19
|Verusa Holding
|14,87
|0,07
|3,01
|Verusaturk Girisim
|2,72
|4,62
|-10,54
|Vestel
|8,27
|0,36
|30,24
|Vestel Beyaz Eşya
|10,99
|-0,72
|-1,07
|Viking Kağıt
|0,99
|-1,00
|8,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,43
|-3,57
|102,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,52
|-0,44
|31,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,81
|0,36
|75,63
|Yataş
|18,36
|2,17
|249,05
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,60
|-1,14
|15,04
|Yazıcılar Holdıng
|21,88
|-0,64
|68,43
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|-0,81
|-5,69
|Yeşil GMYO
|0,76
|0,00
|33,33
|Yeşil Yapı
|1,59
|-1,24
|78,65
|Yeşil Yatırım Holding
|5,69
|-1,56
|593,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.762,00
|0,11
|6,13
|Yonga Mobilya
|265,00
|0,00
|8,60
|Yünsa
|3,47
|-0,29
|38,80
|Zorlu Enerji
|1,73
|-1,14
|48,41