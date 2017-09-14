Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 18.000,00 20,03 İş Bankası (B) 1.255,10 -10,34 28,77 İş Bankası (C) 7,28 -0,41 46,25 İş Bankası (Kur.) 8.150,00 1,88 31,52 İş Fin.Kir. 1,34 1,52 29,61 İş Girişim 1,78 0,00 18,67 İş GMYO 1,41 0,00 2,01 İş Yat. Men. Değ. 1,75 -0,57 52,19 İş Yat. Ort. 0,91 1,11 8,33 İşbir Holding 172,10 -1,94 70,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,00 53,57 İttifak Holding 2,10 0,48 17,98 İz Hayvancılık Tarım 1,86 -2,11 36,76 İzmir Demir Çelik 3,52 -2,22 32,83 İzmir Fırça 4,86 0,62 215,58 İzocam 27,86 -0,64 13,53 Jantsa Jant Sanayi 29,64 -3,01 43,99 Kapital Yat. Holding 0,70 -5,41 74,48 Kaplamin 3,43 0,00 253,61 Kardemir (A) 2,81 -0,71 99,29 Kardemir (B) 3,20 0,63 116,22 Kardemir (D) 2,49 0,00 116,52 Karel Elektronik 5,50 -5,01 191,01 Karsan Otomotiv 1,54 -0,65 42,59 Karsu Tekstil 2,00 0,00 376,19 Karsusan Su Ürünleri San. 4,78 2,80 95,10 Kartonsan 290,20 -1,12 12,99 Katmerciler Ekipman 14,42 1,19 96,99 Kent Gıda 152,20 -0,52 17,53 Kerevitaş Gıda 50,15 -0,59 41,59 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 68,18 Kiler GMYO 5,04 -1,37 231,58 Klimasan Klima 6,16 -0,65 -19,16 Koç Holding 17,34 0,00 28,27 Konfrut Gıda 14,22 -0,14 15,61 Konya Çimento 268,00 -0,19 3,32 Kordsa Global 7,28 -2,28 17,00 Koza Altın 31,14 -1,77 90,58 Koza Madencilik 7,67 3,09 258,41 Körfez GMYO 2,02 -1,46 34,67 Kristal Kola 3,86 4,04 169,93 Kron Telekomünikasyon 15,75 -1,25 213,96 Kuştur Kuşadası Turizm 9,50 -3,26 22,73 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,80 -0,78 22,56 Kütahya Porselen 6,23 -0,16 -13,93 Lider Faktoring 4,60 0,66 -0,65 Link Bilgisayar 6,61 -1,49 8,36 Logo Yazılım 54,75 -0,36 0,74 Lokman Hekim Sağlık 5,30 3,72 36,55 Lüks Kadife 4,75 -1,25 21,79 Makina Takım 2,01 1,01 42,55 Mardin Çimento 4,39 -0,68 0,97 Marka Yatırım Holding 2,33 -0,85 158,89 Marmaris Altınyunus 19,12 1,16 0,10 Marshall 39,72 -0,40 15,13 Martı GMYO 0,70 -1,41 84,21 Martı Otel 0,95 -7,77 163,89 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,00 2,16 Mazhar Zorlu Holding 3,40 0,00 190,60 MCT Danışmanlık 6,04 0,67 20,56 Mega Polietilen 1,21 -1,63 30,11 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes Tekstil 0,96 0,00 60,00 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 7,69 -0,13 89,88 Merko Gıda 1,34 -0,74 18,58 Metal Gayrimenkul 0,84 1,20 12,00 Metemtur Otelcilik 1,69 -0,59 19,01 Metro Holding 1,02 -1,92 13,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,62 -0,76 -10,88 Migros Ticaret 27,54 -1,64 56,66 Milpa 2,88 -3,68 200,00 Mish Dekorasyon 0,38 0,00 52,00 Mistral GMYO 6,90 -1,71 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 84,00 Mondi Tire Kutsan 2,06 0,49 71,67 Net Holding 2,52 -2,33 -17,56 Net Turizm 2,22 1,37 68,18 Netaş Telekom. 13,38 -1,55 33,93 Niğbaş Niğde Beton 1,31 11,02 72,37 Nuh Çimento 10,00 -0,50 7,78 Nurol GMYO 4,90 -2,00 18,93 Odaş Elektrik 6,15 1,99 107,56 Olmuksan-IP 10,62 -1,85 14,81 Orge Enerji Elektrik 9,61 -2,54 65,57 Orma Orman Mahsulleri 1,13 0,00 16,49 Osmanlı Menkul 2,36 -17,19 -21,07 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -2,16 -16,30 Otokar 113,80 0,89 -12,91 Oyak Yat. Ort. 1,16 -4,13 58,90 Oylum Sınai Yatırımlar 1,84 -1,60 -2,13 Özak GMYO 2,59 -0,38 38,50 Özbal Çelik Boru 2,67 -1,11 80,41 Özderici GMYO 1,73 -0,57 37,30 Özerden Plastik 2,69 -1,10 10,78 Panora GMYO 3,94 0,25 -1,62 Park Elek.Madencilik 4,34 -0,46 112,75 Parsan 10,51 0,57 26,02 Pegasus 27,60 -5,61 95,05 Penguen Gıda 2,33 2,19 20,73 Pera GMYO 1,01 -0,98 152,50 Pergamon Dış Ticaret 4,02 0,50 13,68 Petkim 6,19 -0,32 81,75 Petrokent Turizm 49,50 -1,00 12,50 Pimaş 4,16 -0,72 53,51 Pınar Et ve Un 9,96 0,00 5,94 Pınar Su 1,91 0,00 7,91 Pınar Süt 13,96 -0,64 -6,28 Plastikkart 2,98 0,34 8,36 Polisan Holding 7,57 -0,13 13,60 Politeknik Metal 32,40 0,87 85,51 Prizma Press Matbaacılık 1,78 -1,66 -23,61 Ray Sigorta 1,55 3,33 167,24 Reysaş GMYO 1,39 -1,42 107,46 Reysaş Lojistik 1,52 -2,56 92,41 Rhea Girişim 1,26 2,44 14,55 Rodrigo Tekstil 1,94 0,00 -21,77 Royal Halı 1,08 0,00 12,50 RTA Laboratuvarları 3,02 -7,65 50,62 Sabancı Holding 10,90 2,06 21,56 Salix Yatırım Holding 4,89 0,00 34,34 Sanel Mühendislik 1,92 3,23 8,47 Sanifoam Sünger 2,00 -1,48 66,67 Sanko Pazarlama 3,00 0,33 43,00 Saray Matbaacılık 1,18 -0,84 16,83 Sarkuysan 2,90 -0,34 57,30 Sasa Polyester 7,60 -2,44 226,68 Say Reklamcılık 1,68 0,00 -0,59 Sekuro Plastik 5,28 1,93 -40,00 Selçuk Ecza Deposu 3,74 -2,60 24,67 Selçuk Gıda 0,33 3,13 10,00 Senkron Güvenlik 2,62 0,00 38,62 Serve Kırtasiye 0,56 -3,45 -5,08 Servet GMYO 3,26 -0,31 14,39 Seyitler Kimya 4,10 3,54 101,97 Silverline Endüstri 2,10 -1,41 87,50 Sinpaş GMYO 0,87 0,00 50,00 Soda Sanayii 5,44 2,06 28,81 Sodaş Sodyum Sanayii 3,65 0,00 51,41 Söktaş 2,18 2,35 14,05 Sönmez Filament 3,64 -0,27 47,37 Sönmez Pamuklu 3,66 -0,27 78,54 Şeker Fin. Kir. 2,10 -1,41 79,74 Şekerbank 1,60 -1,23 35,59 Şişe Cam 4,18 -0,48 22,89 T. Halk Bankası 12,88 -0,23 40,07 T. Kalkınma Bank. 4,71 0,21 66,43 T.S.K.B. 1,47 0,68 25,52 T.Tuborg 10,94 -0,36 43,90 Taç Tarım Ürünleri 2,80 0,00 16,67 Tat Gıda 6,06 1,00 8,63 TAV Havalimanları 19,35 -1,98 44,31 Taze Kuru Gıda 7,71 0,00 -5,98 Tek-Art Turizm 1,00 -0,99 63,93 Tekfen Holding 11,62 0,00 86,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,22 -1,32 54,44 Temapol Polimer Plastik 5,13 0,00 -45,37 Tesco Kipa 2,95 -1,01 89,10 TGS Dış Ticaret 4,81 -2,24 29,30 Tofaş Oto. Fab. 31,52 -0,63 31,30 Torunlar GMYO 6,55 -0,30 61,18 Trabzonspor Sportif 2,99 1,01 5,28 Trakya Cam 3,56 -1,93 56,82 Transtürk Hold. 0,42 0,00 10,53 TSKB GMYO 0,73 4,29 10,61 Tuğçelik 3,45 0,29 -13,32 Tukaş 2,47 -1,20 82,96 Turcas Petrol 2,73 0,00 86,99 Turkcell 12,90 -1,15 37,50 Tümosan Motor ve Traktör 7,17 -0,42 -3,24 Tüpraş 122,50 0,41 86,11 Türk Hava Yolları 9,92 -1,10 98,00 Türk Prysmian Kablo 2,94 11,79 41,39 Türk Telekom 6,78 -2,02 28,41 Türk Traktör 88,70 2,42 25,46 Türker Proje Gayrimenkul 39,74 -1,10 14,86 Ufuk Yatırım 1,35 -0,74 18,42 Ulaşlar Turizm Yat. 1,57 -0,63 34,19 Ulusoy Elektrik 15,40 -1,16 116,79 Ulusoy Un Sanayi 3,14 4,67 76,40 Umpaş Holding 0,57 -1,72 29,55 Usaş Yatırımlar Holding 0,60 1,69 66,67 Uşak Seramik 3,04 1,33 120,29 Utopya Turizm 5,15 2,39 131,98 Uzertaş Boya 1,00 -0,99 16,28 Ülker Bisküvi 20,08 -1,08 25,58 Ünye Çimento 4,37 -1,35 8,46 Vakıf Fin. Kir. 2,12 -1,40 72,47 Vakıf GMYO 3,08 -1,28 36,15 Vakıf Yat. Ort. 1,57 0,64 38,94 Vakıflar Bankası 6,76 1,05 56,54 Vakko Tekstil 3,74 -2,09 83,33 Vanet Gıda 2,04 0,00 -13,19 Verusa Holding 14,87 0,07 3,01 Verusaturk Girisim 2,72 4,62 -10,54 Vestel 8,27 0,36 30,24 Vestel Beyaz Eşya 10,99 -0,72 -1,07 Viking Kağıt 0,99 -1,00 8,29 Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 -3,57 102,50 Yapı ve Kredi Bank. 4,52 -0,44 31,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,81 0,36 75,63 Yataş 18,36 2,17 249,05 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,60 -1,14 15,04 Yazıcılar Holdıng 21,88 -0,64 68,43 Yeni Gimat GMYO 12,17 -0,81 -5,69 Yeşil GMYO 0,76 0,00 33,33 Yeşil Yapı 1,59 -1,24 78,65 Yeşil Yatırım Holding 5,69 -1,56 593,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.762,00 0,11 6,13 Yonga Mobilya 265,00 0,00 8,60 Yünsa 3,47 -0,29 38,80 Zorlu Enerji 1,73 -1,14 48,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)