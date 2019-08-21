Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.08.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|-3,14
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|3,79
|-0,26
|18,63
|Adana Çimento (A)
|5,28
|-2,22
|11,01
|Adana Çimento (B)
|3,75
|-2,34
|16,26
|Adana Çimento (C)
|1,06
|-3,64
|-13,90
|Adel Kalemcilik
|11,53
|1,77
|4,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,95
|-2,06
|-59,40
|Afyon Çimento
|4,05
|1,00
|-11,76
|Ak Enerji
|0,49
|-2,00
|-22,22
|Akbank
|6,83
|0,00
|16,06
|Akçansa
|5,43
|-1,99
|-17,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|1,34
|-24,88
|Akfen GMYO
|2,38
|3,48
|44,24
|Akın Tekstil
|8,55
|-1,16
|-5,68
|Akiş GMYO
|2,24
|0,00
|-1,71
|Akmerkez GMYO
|19,85
|-0,65
|28,66
|Aksa
|8,37
|-1,41
|26,16
|Aksa Enerji
|2,53
|-1,56
|-5,60
|Aksigorta
|4,68
|-4,29
|49,07
|Aksu Enerji
|8,06
|-1,59
|4,40
|Alarko Carrıer
|32,58
|-0,85
|-17,23
|Alarko GMYO
|42,00
|0,10
|-0,53
|Alarko Holding
|3,86
|-0,26
|97,92
|Albaraka Türk
|1,15
|0,00
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,08
|0,83
|5,56
|Alkim Kağıt
|3,61
|-1,37
|0,44
|Alkim Kimya
|27,32
|0,52
|26,83
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,95
|1,37
|-4,88
|Anadolu Cam
|2,51
|4,58
|-2,13
|Anadolu Efes
|24,52
|-1,13
|22,15
|Anadolu Grubu Holding
|12,75
|-2,22
|25,81
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|0,61
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|7,82
|-2,74
|26,54
|Anadolu Sigorta
|3,87
|-2,52
|-1,42
|Anel Elektrik
|1,71
|1,79
|5,56
|Arçelik
|17,44
|-0,74
|10,45
|Arena Bilgisayar
|3,48
|-0,29
|-21,09
|Armada Bilgisayar
|9,55
|-0,83
|2,80
|Arsan Tekstil
|2,21
|7,80
|36,42
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|-2,47
|-9,20
|Aselsan
|18,02
|2,33
|-24,96
|Aslan Çimento
|26,60
|1,53
|-5,54
|Ata GMYO
|3,99
|0,76
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,23
|6,96
|-6,52
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|-1,22
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,62
|-1,82
|16,50
|Avrasya GMYO
|1,28
|-0,78
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|2,56
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,90
|0,01
|2,21
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|-1,03
|-20,58
|Ayen Enerji
|1,89
|0,00
|4,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|0,00
|29,42
|Aygaz
|9,89
|4,11
|-0,55
|Bagfaş
|8,22
|-3,18
|70,54
|Bak Ambalaj
|5,22
|0,38
|10,87
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|0,00
|18,73
|Banvit
|15,85
|-0,38
|46,90
|Baştaş Başkent Çimento
|1,74
|1,75
|-13,86
|Batı Çimento
|2,56
|-1,54
|6,22
|Batısöke Çimento
|0,97
|-2,02
|-11,01
|Bera Holding
|1,80
|0,56
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,69
|1,81
|-6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|-0,68
|-10,49
|Beyaz Filo
|2,88
|0,35
|5,49
|Bilici Yatırım
|2,23
|-0,89
|76,35
|Bim Mağazalar
|48,70
|-0,73
|13,69
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,74
|-1,33
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|8,50
|-3,63
|25,00
|Bolu Çimento
|2,12
|0,47
|-31,34
|Bomonti Elektrik
|1,33
|-7,64
|177,08
|Borusan Mannesmann
|8,03
|1,13
|14,56
|Borusan Yat. Paz.
|32,44
|0,25
|-10,46
|Bosch Fren Sistemleri
|171,50
|0,29
|12,26
|Bossa
|3,86
|0,78
|-8,19
|Boyner Perakende Yat.
|8,13
|-0,85
|106,35
|Brisa
|5,25
|0,00
|-17,06
|Burçelik
|3,77
|6,50
|17,45
|Burçelik Vana
|3,30
|9,27
|122,97
|Bursa Çimento
|3,96
|-0,75
|-10,00
|Carrefoursa
|2,93
|-1,01
|-15,80
|Ceo Event Medya
|5,48
|0,00
|Coca Cola İçecek
|34,66
|-0,97
|17,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-1,90
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|1,38
|41,35
|Çelebi
|88,25
|-1,34
|51,25
|Çelik Halat
|3,75
|-0,27
|-30,59
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|4,92
|-1,40
|-17,50
|Çimbeton
|26,64
|-0,52
|-6,85
|Çimentaş
|10,40
|0,00
|-18,11
|Çimsa
|6,00
|-1,15
|-20,53
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|1,03
|10,67
|Dagi Giyim
|1,48
|1,37
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,48
|3,50
|46,53
|Dardanel
|1,02
|-4,67
|-7,27
|Datagate Bilgisayar
|5,37
|-6,77
|25,47
|Demısaş Döküm
|2,24
|-0,88
|-2,51
|Denge Holding
|1,40
|-2,10
|20,69
|Deniz GMYO
|3,19
|-0,62
|4,93
|Denizbank
|19,24
|-0,88
|0,73
|Denizli Cam
|9,66
|0,52
|-16,15
|Derimod
|11,29
|0,09
|30,22
|Derlüks Deri
|1,85
|-1,07
|Desa Deri
|2,24
|0,90
|29,48
|Despec Bilgisayar
|2,74
|-3,18
|0,31
|Deva Holding
|5,80
|-2,68
|76,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,86
|-2,27
|10,26
|Ditaş Doğan
|5,08
|-2,12
|-0,76
|DO-CO
|516,90
|0,17
|9,07
|Doğan Burda
|3,34
|7,74
|10,96
|Doğan Holding
|1,33
|1,53
|42,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|0,00
|-21,31
|Doğusan
|1,31
|-1,50
|-39,48
|Doğuş GMYO
|2,24
|-0,88
|6,16
|Doğuş Otomotiv
|4,79
|-2,84
|10,37
|Döktaş Dökümcülük
|26,00
|0,00
|219,02
|Duran Doğan Basım
|7,99
|3,50
|56,67
|Dyo Boya
|3,26
|-0,31
|12,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,34
|-0,43
|-3,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,09
|-0,65
|-4,88
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|-5,13
|-3,90
|Ege Endüstri
|480,70
|0,33
|54,49
|Ege Gübre
|29,48
|-1,27
|42,51
|Ege Profil
|8,84
|-0,11
|2,38
|Ege Seramik
|2,76
|-0,72
|-6,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-3,85
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,81
|-5,69
|25,26
|Ekiz Kimya
|0,46
|9,52
|39,39
|Emek Elektrik
|1,00
|4,17
|2,04
|Eminiş Ambalaj
|0,86
|3,61
|-26,50
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|-0,87
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,91
|-1,01
|25,52
|Enka İnşaat
|5,47
|0,55
|23,08
|Erbosan
|16,57
|-1,95
|8,98
|Ereğli Demir Çelik
|6,11
|-1,93
|0,14
|Ersu Gıda
|1,06
|0,95
|15,22
|Escort Teknoloji
|0,68
|-1,45
|-10,53
|Etiler Gıda
|3,10
|10,32
|45,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,15
|7,48
|63,36
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,75
|2,74
|18,12
|Euro Yat. Ort.
|0,76
|2,70
|21,29
|Euro Yatırım Holding
|1,61
|5,23
|192,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,56
|0,53
|9,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,63
|-1,50
|-1,13
|F-M İzmit Piston
|16,53
|-0,42
|7,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,96
|-2,31
|92,33
|Ford Otosan
|58,40
|-0,34
|22,92
|Formet Çelik Kapı
|5,80
|0,69
|356,69
|Frigo Pak Gıda
|8,68
|9,18
|410,59
|Galatasaray Sportif
|1,52
|-0,65
|22,58
|Garanti Bankası
|8,84
|-0,56
|11,06
|Garanti Faktoring
|2,90
|3,94
|46,46
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-13,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,96
|-1,00
|29,69
|Gedik Yatırım Holding
|3,55
|-0,56
|51,06
|Gediz Ambalaj
|5,29
|0,38
|30,80
|Gentaş
|1,35
|-2,17
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,08
|-1,42
|-14,77
|Global Men. Değ.
|0,86
|-5,49
|82,98
|Global Yat. Holding
|4,06
|-1,69
|35,79
|Good-Year
|2,48
|-1,20
|-25,26
|Göltaş Çimento
|9,74
|-0,92
|-20,46
|Gözde Girişim
|2,54
|-3,05
|-4,87
|GSD Denizcilik
|1,44
|-0,69
|25,22
|GSD Holding
|0,80
|-1,23
|0,00
|Gübre Fabrik.
|3,95
|-0,25
|33,45
|Güler Yat. Holding
|1,31
|-1,50
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,23
|0,82
|-12,28
|Halk GMYO
|0,85
|0,00
|32,13
|Halk Sigorta
|0,94
|1,08
|6,51
|Hatay Tekstil
|3,92
|4,26
|13,68
|Hedef Girişim
|1,56
|1,96
|34,48
|Hektaş
|15,20
|0,86
|63,97
|HUB Girişim
|2,70
|-1,82
|43,62
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|0,00
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,28
|-2,67
|-33,47
|İdealist Danışmanlık
|7,16
|-0,97
|-33,70
|İdealist GMYO
|3,13
|3,64
|92,02
|İhlas Ev Aletleri
|1,41
|19,49
|331,69
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-13,73
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|2,25
|-0,88
|268,85
|İhlas Holding
|0,51
|-1,92
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|-3,13
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,25
|-3,85
|30,19
|Info Yatırım
|2,71
|-4,91
|163,11
|İntema
|6,63
|0,00
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|-11,64
|10,24
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|-2,58
|28,61
(Sürecek)
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