BM Yemen Temsilcisi Sana'da görüşmeler yaparken Hudeyde'de çatışma çıktı

17.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:30

Yemen'in batısındaki ateşkes bölgesi Hudeyde'de hükümete bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in başkent Sana'da temaslarını sürdürdüğü sırada Hudeyde'de tansiyon yeniden yükseldi. Ordu güçleri ile Husiler birbirlerini "gerginliği tırmandırmak" ile suçladı.

Orduya bağlı Amalika Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların püskürtüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, taraflar arasında çıkan çatışmada Husilerden 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Buna karşılık Husiler de hükümet güçlerini sahada tansiyonu yükseltme ve ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Husilere bağlı El-Mesire kanalının haberine göre, hükümet güçleri Hudeyde Havalimanı'na ağır silahlarla ateş açtı.

Ordu birliklerinin ayrıca Hudeyde'nin güneyindeki Tahita bölgesine saldırılar düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiği ileri sürüldü.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths dün başkent Sana'ya gelerek Husi yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Griffiths temasları kapsamında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile de bir araya gelmiş, söz konusu görüşmede Husi, tutuklularla ilgili insani adımların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.



BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA