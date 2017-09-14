Bilecik Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı (2)



BOZÜYÜK'TE YANGIN SONRASI ORMANLIK ALANA HAVADAN BAKIŞ



Kütahya'nın Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.



Yangının Kütahya Domaniç İlçesi tarafında kalan kısmı kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bugün akşam saatlerinde Domaniç İlçesine giderek kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarını izledi. Bilecik'in Bozüyük İlçesinde ise orman yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından karadan, gündüz saatlerinde ise helikopterlerle havadan müdahalede bulunuluyor. Yangının kontrol altına alınıp söndürülen bölümleri Bozüyük Belediyesi tarafından drone ile görüntülendi. Droneler, yangındaki tahribatı gözler önüne serdi.