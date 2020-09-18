Beyşehir'de okullar yüz yüze eğitime hazır Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eğitim kurumlarının, 21 Eylül Pazartesi günü ilkokul birinci sınıflar ile ana sınıfı öğrencileri için başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine hazır olduğu bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, eğitim kurumlarının, 21 Eylül Pazartesi günü ilkokul birinci sınıflar ile ana sınıfı öğrencileri için başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine hazır olduğu bildirildi.

Kaymakam Yusuf Özdemir, bu yıl 31 Ağustos'ta telafi eğitimleri ile başlayan eğitim öğretim döneminin halen uzaktan eğitimle devam ettiğini hatırlatarak, 21 Eylül'de ise okullarda ilk kez yüz yüze eğitimin başlayacağını anımsattı. Özdemir, Beyşehir'de ilkokul birinci sınıflarında en fazla 7, ana sınıflarında ise 5 öğrenci olacak şekilde planlamalar yapıldığını söyledi.

Gazi İlkokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'la birlikte gazetecilerle bir araya gelen ve yeni başlayacak eğitim öğretim yılında Beyşehir özelinde uygulanacak eğitim faaliyetleri ile ilgili de bilgiler veren Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim noktasında seçilen sınıflara bakıldığında ilkokul 1 ve ana okuluna başlayacak çocukların seçildiğini aktardı.

Özdemir, "Yeni okula başlayacak çocuklarımızın eğitim öğretim yılında okula ve eğitime hakikaten alışmaları, okulu tanımaları son derece önemli. Okulun sevdirilmesi, gelecekte yüksek başarılara ulaşılması açısından tabii ki birinci sınıflar ve özellikle ana okulları çok önemli. Bu anlamda ana okullarını ve ilkokul 1'lerin yüz yüze eğitime başlamasını da oldukça önemli olarak sayıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm okullarda aldığı tedbirlerin Beyşehir özelinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eksiksiz alındığını vurgulayan Özdemir, Beyşehir'e özel getirilen uygulama ile okullarda en fazla 7 kişi olacak şekilde bir çalışma ve planlamanın yapıldığını belirtti.

Özdemir, "Özellikle bu yıl okula başlayacak kuşağın kaybedilmemesi adına Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun da düşüncesi ve önerileri doğrultusunda okulların başlayacak olması çok önemli bizlerce de. Bizim okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir eksiğimiz söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA