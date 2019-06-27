Başsavcı Yalçın'dan GTB'ye veda ziyareti

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2019 yılı ana kararnamesiyle, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, kentte gerçekleştirdiği veda ziyaretleri programı kapsamında GTB'yi ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Başsavcı Yalçın'a, Gaziantep'te görev yaptığı süre içerisinde yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Üyesi Ali Yılmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA