Başkan Yılmaz: Hak ve çıkarlarımızı savunacağız

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nı, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Mavi Vatan'da teknede gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Akdeniz'de gemilerimiz şaşmadan ve duraksamadan rotasında ilerleyecek, Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte bizler de donanmamızın ve kahramanlarımızın yanında olacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'de bir ilke imza atarak eylül ayı toplantısını Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Mavi Vatan'da Türk bayrakları ile donatılan ve sahil güvenlik botları eşliğinde denize açılan teknede gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan meclis toplantısında ayrıca AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla 'Mavi Vatan Deklarasyonu' yayınladı.

'ANADOLU TOPRAĞI NEYSE MAVİ VATAN DA ODUR'Ortak yayımlanan deklarasyonda, "Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kısıtlamaya, gemilerinin önünü kesmeye çalışmak, Türk milletinin boğazından lokmasını almaya çalışmakla aynı şeydir. Bizim için 780 bin kilometrekare Anadolu toprağı neyse Mavi Vatan da odur. Asla vazgeçmeyiz. Bilinmelidir ki; Balıkesir'in evlatları olarak, deniz yetki alanlarımız olan Mavi Vatandaki hak ve çıkarlarımızı en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcudur" ifadeleri kullanıldı.BAŞKAN YILMAZ: DONANMAMIZIN VE KAHRAMANLARIMIZIN YANINDAYIZKonuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve çıkarlarını en iyi şekilde koruduğunu ifade ederek, "Akdeniz'de gemilerimiz şaşmadan ve duraksamadan rotasında ilerleyecek, Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte bizler de donanmamızın ve kahramanlarımızın yanında olacağız. Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi, ailelerinden aylarca ayrı kalarak, büyük fedakarlıklarla koruyan Mehmetçiğe Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'den selam olsun. Balıkesir asla devletine baş kaldırmadı. Ancak hakkını da her zaman sonuna savundu. Türkiye'de milli mücadele Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'den başladı. Biz görevini yapan ve sonra hayatına dönen asker bir milletiz" dedi.MAVİ VATAN DEKLARASYONUNUN TAM METNİAK Parti Grup Başkanvekili İsmail Cankul, CHP Grup Başkanvekili Ali Kemal Deveciler, İyi Parti Grup Başkanvekili Metin Özpınar, Demokrat Parti Grup Başkanvekili Mesut Ergin imzasıyla yayımlanan deklarasyon şöyle: "Son dönemde Mavi Vatan'daki gelişmeleri yakından izliyoruz. Görüyoruz ki, Doğu Akdeniz 21'inci yüzyılın küresel ve bölgesel güç mücadelesinde en önemli bölgelerinden biri haline geldi. Ancak Anadolu tarihten buyana bir deniz ülkesidir. Osmanlı bu deniz ülkesini korumak için zamanında dünyanın en güçlü donanmalarını oluşturdu, uzak doğuda zulüm gören Müslümanların haklarını korumak üzere Hint Okyanusu'nda donanma bulundurdu.Bugün de, Türkiye'nin güvenlik ve refahı, vazgeçilmez bir şekilde çevresindeki denizlerle iç içedir. Özellikle Doğu Akdeniz, Türkiye için, dünyanın herhangi bir yerindeki bir ülkeyle kıyas edilemeyecek kadar önemli ve önceliklidir.Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor; 'Donanma sadece kıyıyı koruyacak bir kuvvet değil, bundan daha önemli olarak deniz yollarının güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. Anadolu'da yaşadıkça bu bakımdan ihtiyacımız daha büyüktür'Türk Boğazlarından her gün geçen yaklaşık 150, limanlarımıza her gün giriş çıkış yapan 200'e yakın ticaret gemisi var. Mavi Vatanda balıkçılık yapan 20 bin balıkçı teknesine ilave olarak spor ya da tatil amaçlı seyir yapan 34 bin Türk amatör denizci teknesi ile binlerce yabancı gezi teknesi denizlerimizi kullanmaktadır. Ayrıca ve daha önemlisi Türk dış ticaretinin yüzde 86'sı deniz yoluyla gerçekleşmektedir.Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kısıtlamaya, gemilerinin önünü kesmeye çalışmak, Türk Milletinin boğazından lokmasını almaya çalışmakla aynı şeydir. Bu nedenle bizim için 780 bin kilometrekare Anadolu toprağı neyse Mavi Vatan da odur.Asla Vazgeçmeyiz. Türkiye ve Libya arasında Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması önemli kazanımlar oluşturmuştur. Türkiye Akdeniz'de dar bir alana sıkıştırılmak istenirken, hak sahibi olduğunu göstermiş ve bölgede ki gasp girişimlerinden biri daha önlenmiştir.Milli ideallerimizi gerçekleştirme yolunda kara, deniz ve hava kuvvetlerimize güveniyoruz. Kara, Hava Kuvvetlerimizin ve Donanmamızın gücüne inanıyoruz. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koyabilecek güce, 21'inci yüzyılın gerektirdiği üstün teknolojiye sahiptir.Bilinmelidir ki; Balıkesir'in evlatları olarak, deniz yetki alanlarımız olan Mavi Vatandaki hak ve çıkarlarımızı en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcudur. Kara sınırlarımızda olduğu gibi Mavi Vatan'ın her bir karışında da egemenlik hakkımızı savunmaya devam edeceğiz, bu yolda canımızı vermeye de hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kararlılığı ile bir kez daha vurguluyoruz. Mavi Vatan'ı sonuna kadar korumaya devam edeceğiz, bunun için gereken her fedakarlığa katlanacağız.Akdeniz'de gemilerimiz şaşmadan ve duraksamadan rotasında ilerleyecek, Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte bizler de donanmamızın ve kahramanlarımızın yanında olacağız.

Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi, ailelerinden aylarca ayrı kalarak, büyük fedakarlıklarla koruyan Mehmetçiğe ve onların saygıdeğer komutanlarına Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'den selam olsun."

Kaynak: DHA