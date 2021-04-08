Başkan Söğüt, sporcuları uğurladı
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Başkan Söğüt, sporcuları uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Söğüt, sporcuları uğurladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Antalya'da düzenlenecek olan 6. Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda mücadele edecek sporcularla buluşarak, onları Antalya'ya uğurladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Antalya'da düzenlenecek olan 6. Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda mücadele edecek sporcularla buluşarak, onları Antalya'ya uğurladı. Başkan Söğüt, "Tabi ki şampiyonluk bekliyoruz ama ahlakınızla, duruşunuzla da örnek olmayı unutmayın" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Antalya'da düzenlenecek olan 6. Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Körfez Gençlerbirliği Kulübü üyesi sporcuları uğurladı. Bugün başlayan ve 11 Nisan'a kadar devam edecek olan turnuvada 8 sporcu yer alıyor. Başkan Şener Söğüt de dün yolculuk öncesi son antrenmanlarını gerçekleştiren sporcuları ziyaret etti, başarılar diledi. Sporculara hitaben çalışırsanız, mücadele eder ve emek sarf ederseniz, başarı da geliyor diyen Başkan Şener Söğüt, "Antalya'ya gittiğinizde bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım sonsuz. Orada alacağınız her başarı bizleri mutlu edecektir. Bugüne kadar sıkı bir çalışma içerisinde oldunuz, orada da bu emeğinizin karşılığını en iyi şekilde alacağınıza eminim. Tabi ki sizlerden madalya bekliyoruz ama ahlakınızla, duruşunuzla da örnek olmayı unutmayın" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, sporcuları uğurladı
Başkan Söğüt, sporcuları uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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