Başkan Özdemir: "Azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz"
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Başkan Özdemir: "Azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz"

Başkan Özdemir: 'Azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Havza Belediye Başkanı Özdemir, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Özdemir, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde, her alanda yapılan reformlarla Türkiye'nin hızlı bir yükselişe geçtiğini, milletin egemenliği üzerindeki tüm vesayetlerin kaldırıldığını kaydeden Başkan Özdemir, "2023 hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dış güçler ve onların yerli uzantıları tarafından her türlü kirli oyun oynanmasına rağmen, AK Parti Türkiye'nin demokrasi anlayışını güçlendirmiştir. 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi, milletin demokrasi aşkıyla, milli iradeye sahip çıkmasıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve inançlı duruşuyla, hükümetimizin etkin müdahalesi ile geri püskürtülmüştür" diye konuştu.

Millete hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Milletimizin ümit bağladığı AK Parti'nin mensupları olarak, yılmadan, usanmadan güçlü Türkiye için var gücümüzü ortaya koyacağız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimizle omuz omuza hareket ederek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Teşekkürler Havza"

Havza'nın aşılama oranında da başarı sağlayarak mavi renge dönüştüğünü kaydeden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Teşekkürler Havza, bu başarı hepimizin" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklamada Samsun İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Havza'da birinci doz aşı olanlarının oranının yüzde 75.04 olduğunu belirterek; "Havza'da salgınla mücadele kurallarına yüksek derecede uyum sağlayarak mavi olan Samsun ilçeleri içerisinde ilk 5 ilçe arasında yer aldı. Çalışmalarımıza destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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