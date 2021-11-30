Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı

Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak sonrası Bartın Irmağı, çamur rengini aldı. Irmağın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı. Çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak, köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın "Irmağımız zaman zaman bu durumlara geliyor. Belediye olarak bizim bir yaptırımımız yok, durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bilgi veriyoruz. Irmağımızın bu şekilde kirlenmesi bizleri de üzüyor" dedi.