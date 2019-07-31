Balıkesir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 göçmen yakalandı.

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisi açıklarından şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi.

Ekipler, şişme botta bulunan 48 Kongo ve 1 Filistinli 49 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA