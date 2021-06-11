Bakan Kurum: 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
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Bakan Kurum: 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Bakan Kurum: 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Kurum: 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdikÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında toplam 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdiklerini açıkladı.

Bakan Kurum: 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında toplam 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdiklerini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında sürdürülen müsilaj temizliğine ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, temizliğin 3'üncü gününde dün 52 bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. 3 günün sonunda illerimize göre; İstanbul 174,6, Kocaeli 77,5, Bursa 63, Tekirdağ 28, Balıkesir 114, Çanakkale 118, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak, Marmara Denizimizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizimizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik.'
Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik."
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