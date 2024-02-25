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Marmara Denizi'nde Batan Gemide Kayıp Mürettebatın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Marmara Denizi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 11'inci gününde de devam ediyor. Gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Arama kurtarma işlemi için 11 kişilik dalgıç ekibi görevlendirildi.

Marmara Denizi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 11'inci gününde de devam ediyor.

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 11'inci gününde de hız kesmeden aranıyor. Deniz Kuvvetlerine ait 'Akın' gemisi gece saatlerinde 02.29'da batığın üzerinde ayrılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan 'Nene Hatun' gemisi 9.50'de batığın üzerine yerleşti. 11 kişilik dalgıç ekibi ile arama kurtarma işlemi gün içinde başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi Denizcilik Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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