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Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında derinliği 9,71 kilometre olan 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında derinliği 9,71 kilometre olan 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Marmara Denizi Yalova AFAD Dünya Güncel Haberler

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