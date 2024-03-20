Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında derinliği 9,71 kilometre olan 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.