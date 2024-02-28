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Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunun rengini değiştirdi

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması nedeniyle deniz suyu turuncu ve kahverengi renge dönüştü. Plankton çoğalması doğal bir süreç olup herhangi bir olumsuzluğa yol açmamaktadır.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması, deniz suyu renginin turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak meydana gelen plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

Plankton çoğalmasının ve etkilerinin yıllara göre dalgalı bir seyir izlemesinin küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu vurgulayan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da sahilin bazı kesimlerinde deniz anaları ile birlikte plankton çoğalmasının görüldüğünü söyledi.

Endişe edilecek bir durum olmadığını da aktaran Pehlivanoğlu, hava sıcaklığının arttığı dönemlerde bu manzaralarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Tekirdağ Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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