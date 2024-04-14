Uçmakdere, Ekstrem Spor Tutkunlarını Ağırladı

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, Ramazan Bayramı tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen binlerce ekstrem spor tutkununu ağırladı.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre 9 günlük tatil boyunca gökyüzüyle buluştu.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen tatilciler doğa ile iç içe tatil yapmanın yanı sıra denizi ve ormanı gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, bayramda yamaç paraşütü uçuşlarına yoğun talep olduğunu söyledi.

Uçmakdere'nin bayramda en çok tercih edilen bölgelerden biri olduğunu ifade eden Aksoy, "Havaların güzel olması nedeniyle buralar dolup taştı. Uçuşlar çok yoğun olduğu için geri çevirdiğimiz misafirler oldu. 9 günlük tatilin her gününü uçuşla geçirdik. Havanın güzel, rüzgarın da müsait olmasıyla havada kalış süremiz uzun oldu. Bayramda binlerce kişiyi gökyüzüyle buluşturduk. Burası Trakya'nın parlayan yeri. Burada uçuş yapan herkes keyif aldı." dedi.

Tatil için Tekirdağ'a gelen Aslı Sevindik de Uçmakdere'nin çok cazip bir yer olduğunu belirtti.

Yamaç paraşütü yapmanın keyif verici olduğunu dile getiren Sevindik, "Güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Burada mavinin, yeşilin içinde uçuş yaptık. Bu güzellikleri herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.