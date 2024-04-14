Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Uçmakdere, Ekstrem Spor Tutkunlarını Ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, Ramazan Bayramı tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen binlerce ekstrem spor tutkununu ağırladı.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre 9 günlük tatil boyunca gökyüzüyle buluştu.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen tatilciler doğa ile iç içe tatil yapmanın yanı sıra denizi ve ormanı gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, bayramda yamaç paraşütü uçuşlarına yoğun talep olduğunu söyledi.

Uçmakdere'nin bayramda en çok tercih edilen bölgelerden biri olduğunu ifade eden Aksoy, "Havaların güzel olması nedeniyle buralar dolup taştı. Uçuşlar çok yoğun olduğu için geri çevirdiğimiz misafirler oldu. 9 günlük tatilin her gününü uçuşla geçirdik. Havanın güzel, rüzgarın da müsait olmasıyla havada kalış süremiz uzun oldu. Bayramda binlerce kişiyi gökyüzüyle buluşturduk. Burası Trakya'nın parlayan yeri. Burada uçuş yapan herkes keyif aldı." dedi.

Tatil için Tekirdağ'a gelen Aslı Sevindik de Uçmakdere'nin çok cazip bir yer olduğunu belirtti.

Yamaç paraşütü yapmanın keyif verici olduğunu dile getiren Sevindik, "Güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Burada mavinin, yeşilin içinde uçuş yaptık. Bu güzellikleri herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Marmara Denizi İstanbul Tatil Doğa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı CANLI İZLE! Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE! Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE! Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title