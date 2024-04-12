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Uçmakdere, Bayram Tatilinde Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

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Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, Ramazan Bayramı'nda yamaç paraşütü tecrübesi yaşamak isteyenleri ağırlıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen adrenalin tutkunları, Uçmakdere Mahallesi'ndeki 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı yakalıyor.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, Uçmakdere'nin 12 ay boyunca paraşüt tutkunlarını ağırladığını söyledi.

Bayram nedeniyle uçuşlarda yoğunluk yaşandığını belirten Aksoy, "Uçuşlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İstanbul'dan, Edirne'den, Çanakkale ve yakın illerden insanlar geliyor. Burası artık markalaştı. Yamaç paraşütü deyince Marmara'da insanların aklına burası geliyor. Uzak yerlere gidemeyen insanlar için burası çok güzel bir aktivite alanı. Uçuş yapanlar görsel güzelliği izleyerek bir macera yaşıyor." diye konuştu.

Paraşüt eğitmeni Şahin Şık, Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapmanın özel bir durum olduğunu dile getirdi.

İstanbul'a yakınlığının avantaj olduğunu ifade eden Şık, "İnsanlar hem tatili hem de güzel havayı değerlendirmek için akın akın Uçmakdere'ye geldi. 2 gündür yoğun şekilde uçuşlar sürüyor. Misafirlerimizi bayramda gökyüzüyle buluşturuyoruz. Pazar gününe kadar hava güzel görünüyor. Tatilin son güne kadar uçuşlarımız devam edecek." dedi.

İstanbul'dan gelen Metehan Soylu, ilk defa yamaç paraşütü yaptığını belirterek herkesin Uçmakdere'yi görmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Marmara Denizi İstanbul Marmara Turizm Güncel Haberler

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