Üye Girişi
Haberler

Marmara Denizi'nde kayıp mürettebatın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:

Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' isimli ticari gemide bulunan kayıp 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde 597 personelle devam ediyor. Gemi batığında 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan 'Batuhan A' isimli ticari gemide bulunan kayıp 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde 597 personelle devam ediyor. İki gemi tarafından toplam 43 dalış gerçekleştirilirken, gemi batığında 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip edip kayıp gemicilerin ailelerini bilgilendiriyor.

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinde bulunan 6 mürettebatın 4'üne ulaşılamadı. Bursa ve Balıkesir sahillerinde arama kurtarma çalışmaları 15'inci günde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ekiplerinden, Karacabey ilçesinde 64 personel, 10 jandarma asayiş timi, 1 JAK timi, 2 trafik jandarması timi, 1 motorlu asayiş timi, 1 JASAT timi, 2 köpek unsuru, 1 OYİ timi, İmralı Adası'ndan 50 personel olmak üzere toplam 17 tim, 22 araç, 1 dron, 1 yangın tespit köpeği, 1 arama kurtarma köpeği, ve 114 personel çalışmalara katılıyor.

Bursa'da toplam 374 personel, 42 kara aracı, 3 hava aracı (1 uçak, 1 helikopter, 1 İHA) 9 deniz aracı, (4 gemi, 5 bot) 1 dron, 1 ROV, 1 sonar ve 2 köpek ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Balıkesir'de de 223 personel, 43 kara aracı, 6 dron, 2 gemi, 10 bot, 3 römorkör, 1 tekne olmak üzere toplam 16 deniz aracı görev yapıyor. Bursa ve Balıkesir'de toplam 597 personel, 1 helikopter, 1 uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 15 bot, 1 tekne, 85 araç, 8 İHA/dron, 21 dalgıç ve 2 köpek kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

TCG Akın gemisi 36 dalış gerçekleştirmiş ve görev yerine dönmüştü. Nene Hatun gemisinden ise 7'inci dalış tamamlanarak batık gemiye toplamda 43 dalış yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi Denizcilik Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler? DEM Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ kimdir? İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu? KİRALARA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU? Bakan Tunç ne dedi? Yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı, son durum ne? DEM Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir? Meral Danış Beştaş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi! SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? 2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? E-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı! Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak? TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Emekliye seyyanen zam var mı? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı, son durum ne? İstanbul'da yoğun sis etkisi: Ulaşımı etkiledi mi, seferler iptal mi? Tolga Savacı cenaze töreni ne zaman? Oyuncu Tolga Savacı cenaze töreni nerede yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title